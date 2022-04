figures phares du théâtre marocain et de la radio nationale au début des années 60, l‘actrice marocaine Rachida El Harrak est décédée, vendredi à Rabat, des suites d’une longue maladie.

L’une des pionnières du théâtre, de la télévision et de la radio, feue El Harrak a fait ses premiers pas sur les planches aux côtés des non moins réputés Mohammed Ahmed Al-Basri, Mohammed Hassan Al-Joundi, Al-Arabi Al-Dughmi, Hammadi Ammor, Habiba Al-Madkouri et Amina Rashid.

Elle a marquée aussi la télévision marocaine où elle représentait les spectacles musicales du samedi soir sur la RTM.

Plusieurs artistes ont rendu hommage à Rachida El Harrak, dont Mohamed Choubi, qui a publié sur son compte Facebook : «Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons, que Dieu t’accueille en Sa sainte miséricorde».

Née en 1948 à Rabat, Rachida Harrak a fait ses premiers pas sur les planches aux côtés de Mohamd Hassan El Joundi et Abderrazak Hakam.

L’actrice s’était également démarquée dans plusieurs films comme « Des loups qui ne meurent jamais », « Le droit à 4 épouses » qu’elle a joué aux côtés de Khadija Assad, Saâdallah Aziz et Touria Jebrane.

Rachida Harrak a également cofondé la troupe « Al Masrah Addahik » avec son époux l’écrivain Mohamed El Bassri.