Lundi 16 mai, l’équipe du film « Green Card » était présente au Mégarama de Casablanca pour une avant-première devant la presse. L’histoire comique de deux amis habités par le rêve américain.

« J’ai réalisé des court-métrages primés à échelles nationale et internationale mais Green Card est mon premier long-métrage. C’est une idée de comédie que je rêvais de réaliser depuis 2000 », déclare Hicham Regragui, au micro de H24Info, à l’occasion de l’avant première de son film Green Card, lundi, au Mégarama de Casablanca.

Pour ce film mêlant comédie, action et intrigue, le réalisateur Hicham Regragui s’est entouré d’acteurs de talent: Fayçal Azizi, Aziz Hattab, Hashem Bastaoui, Hassnaa Moumni et Fatima Ezzahra Baladi.

Deux amis, Habib et Labib, participent à la loterie pour partir aux Etats-Unis, sauf que seulement l’un des deux est retenu. Pour respecter leur promesse de partir ensemble, ils décident de faire passer Habib pour une femme afin de l’emmener en tant que conjointe. La suite des événements les mène vers des péripéties et rebondissements hilarants.

Fayçal Azizi, qui joue le rôle de Habib et sa version féminine « Fati-fleur », explique que « jouer une femme est un grand exercice ». « Jouer une femme en faisant sa caricature, ce n’est pas joli et c’est même à bannir. Un homme qui joue une femme doit faire tout un travail d’acteur pour invoquer cette énergie féminine et pour pouvoir interpréter avec justesse ce rôle », estime l’acteur de 36 ans.

Lire aussi : Vidéo. Ciné: une avant-première encourageante pour le film «Al Ikhwane»

« Souvent, quand un acteur joue une femme, il en fait sa caricature et incarne ses stéréotypes » poursuit l’acteur vedette du film, qui espère ne pas être tombé dans cet écueil. Plusieurs messages forts sont véhiculés dans ce film, explique-t-il, à propos de thématiques comme le harcèlement sexuel, la jeunesse au Maroc, la fraternité, l’amitié.

La comédie fait référence au rêve américain et au désir de vivre une vie meilleure au pays de l’Oncle Sam où l’égalité des chance apparaît comme valeur fondamentale et le champ des possibles inépuisable. Présent à l’avant-première, Lawrence Randolph, consul général des Etats-Unis à Casablanca, a déclaré de son côté que « le rêve américain et tout ce qui concerne la langue anglaise a une grande importance au Maroc ».

Et d’ajouter: « Il y a une grande relation d’amitié entre le Maroc et les Etats-Unis et en tant que consul, cela me fait plaisir de constater que les Marocains veulent toujours en savoir plus sur notre culture ».

Produit par New Line Production, avec la contribution de Dune Films, distribué par Canal4, « Green Card » sera projeté dès le mercredi 18 mai 2022 dans les salles nationales: Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, Fès et Tétouan.