Lors de leur rencontre en décembre dernier, au Vatican, Gad Elmaleh et le pape François ont parlé du Maroc et des Lions de l’Atlas.

En pleine tournée promotionnelle pour son film « Reste un peu », l’humoriste, acteur et réalisateur maroco-canadien avait été reçu en audience par le pape François, le 23 décembre dernier. Invité le 17 janvier dernier sur le plateau de l’émission Clique, présentée par Mouloud Achour sur Canal plus, Gad est revenu sur cette rencontre inédite.

« On a parlé de la fraternité, de a fraternité entre les juifs et musulmans au Maroc, on a parlé du match de l’Argnetine, je l’ai félicité. On a parlé du Maroc, de l’équipe du Maroc », a confié l’humoriste.

« En partant, il m’a dit un truc bouleversant. C’était une vanne, mais une vanne très profonde. Il m’a dit: priez pour moi parce que c’est pas un métier facile », a-t-il ajouté.

Gad Elmaleh sera par ailleurs bientôt au Maroc pour présenter son dernier spectacle « D’ailleurs ». Cinq dates sont prévues, à partir du 29 janvier, à Casablanca, Rabat et Marrakech.