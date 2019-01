Vidéo. Gad Elmaleh à nouveau épinglé pour plagiat par CopyComic

Le stand-up français avait subi une première salve de critiques après une vidéo publiée par la chaîne YouTube en 2017. Une toute nouvelle compilation déclinée en deux parties, dont la première a été postée ce lundi, remet en cause le comique qui doit recevoir lundi 4 février un trophée pour l'ensemble de son œuvre aux Globes de Cristal.

«C'est notre réputation à nous les Français. On est connu dans le monde entier pour voler les blagues des gens!», affirmait déjà Yassine Belattar à l'équipe de L'Œil du 20hde France 2. En octobre 2017, le stand-up français était mis à mal par une vidéo de la chaîne YouTube CopyComic, qui mettait en évidence différents emprunts de plusieurs humoristes français à leurs confrères d'autres contrées plus ou moins lointaines. Postée lundi, une toute nouvelle vidéo du youtubeur anonyme a fait surface.

Cette fois-ci, une seule cible et pas des moindres: Gad Elmaleh, l'un des comiques préférés des Français, déjà ciblé il y a un an et demi. À moment qui tombe assez mal pour l'humoriste qui doit recevoir le 4 février lors de la quatorzième cérémonie des Globes de Cristal, un Globe d'honneur pour «l'ensemble de sa carrière», salle Wagram à Paris.

Dans cette nouvelle vidéo dont la durée atteint presque quatorze minutes, le même format comparatif est utilisé que dans les précédentes. En introduction, cette question: «Coïncidence, ou plagiat?!» À gauche de l'écran, la vidéo du comique à l'origine d'une vanne. À droite, celle de Gad Elmaleh qui en reprend le texte, les mimiques, les déplacements, voire les trois à la fois. Et pour contextualiser un petit peu plus les extraits comparés, le nom des victimes présumées suivi de la date de leur performance, ainsi qu'une traduction des sketchs étrangers.

Une carrière américaine en péril?

Défilent de cette manière des humoristes français comme Dieudonné, Titoff, ou encore Eric Fraticelli (Pido). Dans un extrait de l'émission «Avec ou sans filtre» de France 3 Corse, ce dernier revient sur sa vanne «C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres», et comment Gad Elmaleh se l'est appropriée, d'abord dans un sketch avec Jamel Debbouze et Omar Sy, puis dans La Vérité Si Je Mens en 2001. «C'est lui qui m'appelait à chaque fois en disant: ‘‘Excuse-moi, ça m'est sorti comme ça'.' Mais en fait, à force de le connaître, on a découvert qu'il faisait ça avec plein d'autres comiques.» Apparaissent aussi des Américains comme George Carlin et Steven Wright. Parmi les spécialités qui ont fait le succès de Gad Elmaleh, ses talents de guitaristes mis au service de ses spectacles. Là aussi, on découvre que tout un pan de son célèbre sketch musical et expressif de L'autre c'est moi (2005) est fortement inspiré par un autre américain, Dana Carvey, dans une performance datant des années 90.

Enfin, le mystérieux «Ben» aux manettes de CopyComic se permet de revenir dans les dernières minutes de sa vidéo sur l'apparition en février 2018 de Gad Elmaleh sur le plateau de Quotidien. Le comédien était revenu sur le plagiat d'un sketch de Jerry Seinfeld dont l'accusait la compilation la plus partagée de la chaîne YouTube. Des explications qui ne semblent pas avoir convaincu le créateur. Contrairement à la France, les humoristes aux États-Unis respectent un code d'honneur qui bannit quiconque se laisserait tenter par le plagiat. «Un voleur de vannes voit sa carrière brisée, il y a une éthique, alors qu'en France, ça passe tout seul», expliquait «Ben» au journal 20 minutes il y a deux ans. Au début du mois de janvier, Gad Elmaleh remportait pourtant son premier prix américain pour son spectacle en anglais American Dream, produit et diffusé par la plateforme de streaming Netflix.

Cette dernière vidéo concernant Gad Elmaleh devrait être suivie dans les semaines à venir d'une seconde, également consacrée au «Chouchou» des Français. Michel Leeb et Tomer Sisley ont eux aussi fait l'objet d'une compilation divisée en deux parties sur la chaîne. Si ces deux compilations risquent de mettre un peu plus à mal la réputation de l'humoriste auprès de son public français, elles peuvent mettre sérieusement en péril sa carrière outre-Atlantique.