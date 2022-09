Pour sa 21e édition, Tanjazz rassemblera près de 30 formations musicales de 17 nationalités, venues des quatre coins du monde. Voici la programmation complète du festival.

Du 22 au 24 septembre prochains, le festival Tanjaz réinvestira la ville du Détroit, après deux ans d’absence due à la pandémie du Covid-19. World music, swing, blues, soul, mais aussi de la musique latine, gnaoua, tziganes, folk et électro seront au rendez-vous, avec toujours le jazz comme fil conducteur.

« C’est une programmation riche avec deux à trois concerts par jours au Palais des institutions. Sur les trois jours du festival, il y aura aussi tout un programme en ville avec deux scènes (…) et une fanfare qui va servir de trait d’union entre les deux pour permettre aux gens de découvrir tout ce qui a été fait par les autorités publiques pour embellir cette ville magnifique de Tanger », nous a expliqué Moulay Ahmed Alami, directeur du festival, lors d’une conférence de presse tenue le 6 septembre à Casablanca.

Pour cette 21e édition, les organisateurs promettent ainsi une « expérience festivalière unique, élégante, festive et conviviale ».

L’emblématique Palais des Institutions italiennes ouvrira, comme à l’accoutumée, ses portes aux festivaliers du Tanjazz. Chaque soir, sept concerts y sont programmés sur trois scènes différentes.

La scène BMCI Palais verra se produire des musiciens issus d’un jazz aux racines à la fois classique et world. Elle verra défiler, entre autres, le chanteur de soul du Burundi J.P. Bimeni & The Black Belts, l’icône de la musique angolaise Bonga, qui fête ses 50 ans de carrière, le Bosnien d’origine serbe Goran Bregovic aux influences balkaniques ultras festives et la diva américaine Toni Green.

Lire aussi: Casablanca: L’Boulevard dévoile le programme de sa 20e édition

Les ambassadeurs de la musique cubaine Grupo Compay Segundo se produiront aussi sur cette scène.

La scène Volkswagen Palais, réservée aux artistes plus actuels, accueillera l’une des rares femmes trompettistes d’origine bahreïni-britannique Yazz Ahmed, le pianiste jamaïcain Monty Alexander, la figure incontournable du jazz-hip hop britannique Alfa Mist ou encore le contrebassiste et compositeur israélien Avishai Cohen Trio

Des concerts gratuits

Deux autres scènes sont prévues par les organisateurs, avec des concerts 100% gratuits. La scène Socco Alto, située sur la place du Tabor, sera inaugurée le jeudi 22 septembre par le trio formé par les Frères Souissi, Ali, Hassan et Hamza. Ces jeunes ont créé un genre musical unique, un jazz inspiré de la culture musicale marocaine. Le lendemain, l’ambiance sera « jazz vintage” avec la chanteuse anglaise Ali Affleck.

Samedi 24 septembre, la chanteuse marocaine Meryem Aassid offrira un concert aux couleurs amazighes.

La scène BMCI Kabah, au niveau de la place Méchouar, accueillera le 22 septembre le groupe français The Yellbows. Vendredi 23 septembre, le public aura rendez-vous avec le maâlem tangérois Abdelmajid Domnati et sa formation Gnawa Express.

Enfin, la soirée du samedi 24, le groupe The Rabid Roosters, composé de huit musiciens de différentes nationalités reprendra les grands classiques de rock’n roll et blues des années 40 et 50 pour une clôture très dansante.

Des sets électro sont également programmés chaque soir à partir de 01h00, à l’Hôtel Rembrandt et à l’Hôtel Farah Tanger, avec un line-up éclectique composé de 4 DJ marocains : Hyyde, Achil, Daox et Polyswitch.

Aussi, chaque jour du festival, de 16h00 à 18h00, la fanfare Zygos Brass Band animera les ruelles de Tanger, de Bab El Kasbah jusqu’au Petit et Grand Socco.

Selon Moulay Ahmed Alami, d’autres « surprises » seront dévoilées dans les prochains jours.