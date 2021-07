Le réalisateur marocain Nabil Ayouch a présenté hier au Festival de Cannes son film « Haut et fort », l’histoire d’une jeunesse casablancaise qui exprime ses problématiques dans le rap et le hip-hop. Voici les images de la montée des marches en présence de l’équipe du film.

« J’ai vu comment les arts et la culture pouvaient changer les destins, changer les vies humaines. Je l’ai vérifié là-bas (dans un centre de jeunesse à Sarcelles, en banlieue parisienne, ndlr) et également au Maroc, et j’ai eu envie que le monde entier entende ce que cette jeunesse a à raconter », a déclaré Nabil Ayouch à la journaliste sur place.

« Cette jeunesse me donne plein d’espoir car elle est bourrée d’énergie, elle est positive et elle sait utiliser les armes qui sont les leurs en l’occurrence le hip-hop le rap. Ils sont les fers de lance de ce qu’il va se passer dans les vingt années à venir », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le long métrage, produit par la société «Ali n’ Productions» en 2020 et qui a bénéficié du fonds de soutien à la production des œuvres cinématographiques, figure parmi les 23 films en lice pour la Palme d’or du prestigieux festival, prévu du 6 au 17 juillet prochain. Un événement pour le cinéma marocain, qui ne s’était pas produit depuis la sélection en compétition officielle d’ « Âmes et rythmes » d’Abdelaziz Ramdani, en 1962.