Jusqu’au 25 avril 2021, la Loft Art Gallery accueille le deuxième solo show de l’artiste peintre marocain Hassani. Nourri de la peinture des expressionnistes abstraits, il marque son retour à la galerie Loft avec une série emblématique de sa carrière, l’Échiquier.

L’Échiquier de Hassani est en constante mutation. Cette série qui l’a accompagné tout le long de sa carrière se réinvente en effet au gré des saisons. Et c’est sans retenue que l’artiste explore des palettes de couleurs différentes, plus chaudes, pour cette série. Ainsi, la couleur ocre vient s’imposer auprès de la force prédominante du Roi, de la Tour et du Cavalier. Outre les couleurs, la gestuelle évolue également. Sur des toiles au format plus contenu, cette dernière est mise au premier plan.

Aujourd’hui, alors que sa peinture est parvenue à une incontestable maturité, Hassani fait la démonstration d’une liberté qui fait événement. Il va au-delà du cadre traditionnel de la toile, explore les mises en volume, ose cette confrontation contemporaine avec des matériaux déjà là. Il ouvre, par ces questionnements sur le réel et son double dans l’image, de très nouvelles et très enrichissantes perspectives à son travail.

Des œuvres très instinctives pour lesquelles l’artiste a laissé libre cours à son imagination et où l’échiquier s’efface de façon abstraite, laissant place à une impression d’ombres, revenant ainsi aux prémices de l’inspiration de Saad Hassani, comme nous l’explique Yasmine Berrada, co-fondatrice de la Loft Art Gallery.

Hassani Solo Show, du 25 mars au 25 avril 2021 à la Loft Art Gallery,13 rue El Kaïssi, Triangle d’Or, Bourgogne, Casablanca. Tél. : 05 22 94 47 65.