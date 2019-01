Vidéo. Erotisme, sang, paroles en anglais... le dernier clip de Don Bigg divise

A la surprise générale, Don Bigg s'est essayé à un tout nouveau style pour son dernier morceau "Psycho Wrecking" (destruction mentale NDLR). Si l'on s'attendait à un énième clash, le rappeur nous a livré un morceau en anglais qui fait déjà beaucoup parler de lui.

Clip à l'américaine, érotisme, "coup de gueule" contre l' "hypocrisie de la société" et contre "les violences faites aux femmes", Don Bigg a mis les bouchées doubles pour s'assurer de reprendre sa place en tendances Youtube. De plus, le rappeur nous rappelle qu'il est parfaitement polyglotte en rappant en anglais comme à ses tous débuts.

"Psycho Wrecking" a d'ailleurs dépassé le 1 million de vues en moins de 24 heures. Don Bigg décrit ce morceau comme un hommage à Amina Filali, aux victimes du drame d'Imlil, à la jeune femme décapitée près d'Ifrane et même "à toute Malala Yousafzai, à toutes les femmes victimes de la schizophrénie de leur société".

"La schizophrénie de notre société est meurtrière. Elle nourrit la misogynie. Cette schizophrénie fait que l'on traite la femme comme un objet, elle légitime la violence et peut conduire à la décapitation", peut-on d'ailleurs lire à la fin du clip.

Mais si l'effet surprise a marché, "Psycho Wrecking" n'a toutefois pas plu à tous les fans du rappeur. Certains lui reprochent d'avoir renoncé au rap et de s'être laissé entraîné dans la tendance du trap, d'autres l'accusent d'être "lui même victime de cette hypocrisie qu'il dénonce et d'user de l' ""objectification du corps de la femme" pour avoir plus de vues". Tandis que d'autres ont critiqué le clip très explicite du morceau, jugé "choquant".