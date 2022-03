DS Automobiles a révélé hier, jeudi 24 mars 2022, à Casablanca, les deux gagnants de la première édition de leur concours artistique « DS Art Talents ». Les candidats ont été jugés sur le respect de la thématique retenue qui était « la machine à rêver » mais aussi sur leur technique artistique et leur sensibilité.

Après l’exposition inédite des œuvres de l’artiste-peintre Noureddine Fathy, la tenue du «marché des Créateurs by DS Automobiles», DS Automobiles continue de promouvoir l’art avec la première édition de la «DS Art Talents», un appel à créations destiné aux artistes et designers, passionnés par la peinture ou encore la photographie.

Le constructeur automobiles français a révélé hier, jeudi 24 mars 2022, Casablanca, dans ses locaux de la DS Gallery, les deux gagnants de la première édition de leur concours artistique « DS Art Talents ». Ils ont été choisis parmi 10 finalistes (cinq dans la catégorie photographie et cinq dans la catégorie arts plastiques, sur les 60 présélectionnés) par un jury composé de professionnels du monde de l’art et du luxe.

Lire aussi : DS Art Talents: à vos candidatures

Pour cette première édition, les candidats ont été jugés sur le respect de la thématique retenue qui était « la machine à rêver » mais aussi sur leur technique artistique et leur sensibilité. C’est ainsi que pour la catégorie photographie, Ilyass Baha a fait l’unanimité auprès des membres du jury avec son cliché en noir et blanc d’un paysage de Mediouna vu à travers la vitre d’une voiture. L’artiste a utilisé la technique de la double exposition pour matérialiser l’effet de verre.

Dans la catégorie arts plastiques, Naoual Bazzi a remporté le prix avec un dessin au fusain sur bois représentant des rouages mécaniques dans une étoile, motif traditionnel de la mosaïque marocaine. A travers ce travail, l’artiste a souhaité montrer que le Maroc avait un bel avenir dans l’industrie notamment automobile.

Les deux gagnants remportent un vernissage et une exposition pendant un mois à la DS Gallery et un accompagnement sur le volet communication et relations publiques. Un chèque cadeau d’une valeur de 20.000 DH chacun leur a également été attribué.