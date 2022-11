Le rappeur français vient de dévoiler un nouveau titre en featuring avec Gato da Bato. Un chanson qui indéniablement rend un hommage au Maroc.

Le clip de la chanson vient d’être dévoilé. Baptisé « Morocco », le titre est signé Gato, dit Gato da Bato en collaboration avec Booba.

« T’impressionneras pas Daenerys avec dragon de Komodo. Rafale en plein barbecue, pas l’temps d’retourner l’tournedos. Baisser les bras au combat final, jamais, oh no, no, no », clame celui que l’on surnomme le Duc de Boulogne dans le refrain. Une partie qui fait clairement référence à la mère des dragons de la série américaine « Game of thrones ».

« Le clan de celle-ci étant présent sur le continent d’Essos – à l’Est de Westeros –, il a donc appris au fil du temps à dompter les dragons des volcans de l’empire Valyrien et a alors conquis la totalité du territoire dans le feu et le sang », explique le site spécialisé Genius.

« Bannir l’nom « Mohamed », c’est insulter tout l’Morocco », chante-t-il ensuite.

Le rappeur, producteur et entrepreneur, qui compte pas moins de dix albums et 2,3 milliards de vues sur Youtube, n’a pas donné pour l’instant des détails sur le choix d’appeler la chanson « Morocco ». « La piraterie n’est jamais finie », avait-il seulement tweeté début novembre.