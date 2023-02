Le nouveau long-métrage de Brahim Chkiri, sur l’amour d’une mère prête à tout pour sauver son fils de la dérive, sera en avant-première ce lundi 20 février au Mégarama de Casablanca. «Come back» raconte l’histoire de Ismaël qui part rejoindre les rebelles en Syrie. Sa mère Batoul décide de le sauver. La sortie du film en salles est prévue le mercredi 22 février dans toutes les salles obscures au Maroc.

11 ans après la sortie de «Road to Kabul», Brahim Chkiri revient avec un nouveau long-métrage sur le terrorisme et l’extrémisme.

Il raconte l’histoire de Batoul, une Belge d’origine marocaine, travailleuse et bien intégrée dans la société. Elle traverse des moments difficiles avec son mari. Ils ont un fils, Ismaël, un jeune adolescent. A la suite d’une dispute très violente entre le père et sa mère, Ismaël disparaît du jour au lendemain.

Batoul, à la recherche de son fils disparu, découvre sur son ordinateur qu’il s’est rendu en Syrie pour rejoindre les rebelles qui luttent contre le régime en place. Sans aucune aide ni soutien, son seul et unique choix est de le retrouver et de le ramener à la maison. Batoul est alors témoin de nombreux massacres horribles, et devient actrice de ce monde de chaos où seuls les plus forts survivent.

«Un jour de printemps à Bruxelles, en me baladant avec mon fils, je croise une ancienne voisine et camarade d’école. Après échange de salutations, je remarque son regard perdu et triste, elle me semble déprimée et loin de ce monde. J’apprendrai plus tard que son fils est parti rejoindre les rangs d’une organisation rebelle en Syrie, et que sa mère essaye tant bien que mal de le retrouver coûte que coûte» confie le réalisateur Brahim Chkiri dans le communiqué. «Cette information me laisse sans voix, un tas de questions me vient à l’esprit et se bouscule dans ma tête ».

«Mon fils m’explique que mon quartier d’enfance à Bruxelles s’est transformé. Maintenant il y a des jeunes qui partent faire le djihad en Syrie, combattre les «mortades», les mécréants… Les choses qui m’avaient l’air si éloignées étaient en fait si proches…Un vocabulaire d’un autre temps réactualisé par une jeunesse en manque flagrant de repères. Pourquoi en est-on arrivé là? Comment les dissuader? Comment en parler? Le monde devenait un chaos sous mes yeux», raconte le réalisateur.

Il décide alors d’écrire cette histoire pour expliquer, prévenir, écrire par amour, pour les parents dont les enfants sont partis malgré eux. «Je me dois d’écrire comme une nécessité et de témoigner en ces temps troublés, un devoir de dire que derrière ces gamins partis il y a des parents qui souffrent et qui souvent ont énormément de courage, car restés seuls», conclut le Chkiri.

«Come Back» met en vedette des acteurs marocains et étrangers, on cite notamment Noufissa Benchehida, Aziz Dheouir, Kalila Bounailat, Issam Bouali, Abdessalam El Bouhssini, Mohamed Qissi, Hafid Stito. Le film sort le 22 février dans toutes les salles obscures au Maroc.