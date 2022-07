L’humoriste franco-marocain Mustapha El Atrassi a décidé de mettre un terme à sa carrière d’humoriste. « Ce métier me bousille de l’intérieur », a-t-il déclaré lors d’une représentation de son dernier spectacle « Game Over ».

Son discours final a été filmé par des spectateurs et partagé sur les réseaux sociaux.

« C’est un gros combat de tous les jours pour en arriver là. Ce n’est pas un métier normal et je l’ai fait de tout mon cœur, peut-être trop. Vos rires sont mes larmes, il est temps pour moi de rire un peu et c’est à votre tour de pleurer », a-t-il encore ajouté.

Et de conclure sous un tonnerre d’applaudissements: « Si je laissais l’émotion prendre le pas sur cette situation, le temps d’une phrase, je vous dirais que vous allez me manquer. »

Mustapha El Atrassi s’est fait connaître pour la première fois en 2003, alors finaliste dans un grand concours d’humoristes lancé par la chaîne TV 2M, « 15 ans 15 talents ». Il obtient aussi une grande notoriété au Maroc en jouant l’un des personnages centraux du sitcom R’bib de Saïd Naciri, diffusée sur la même chaîne pendant le mois de Ramadan 2004. Il participe également en tant que chroniqueur à plusieurs émissions de Laurent Ruquier (On va s’gêner sur Europe 1, On a tout essayé et On n’est pas couché sur France 2).