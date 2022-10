L’humoriste franco-algérien Ilyes Djadel a présenté le premier spectacle de sa carrière, vendredi, au Mégarama de Casablanca. Acclamé comme la révélation du dernier Marrakech du Rire, l’artiste revient pour H24Info sur son parcours et son récent succès. Rencontre.

« Révélation du Marrakech du Rire », « avenir du stand-up français »… l’opinion publique ne tarit pas d’éloge envers Ilyes Djadel, humoriste franco-algérien de 24 ans originaire du Nord de la France. L’artiste a fait sensation au célèbre festival de la ville ocre qui fêtait ses dix ans en juin dernier. Après six ans de travail acharné, de passage en passage dans les comedy clubs, c’est la consécration pour celui qui a rencontré le succès au détour d’une erreur.

Un Ilyes peut en cacher un autre… En juin dernier, il intègre la troupe du Jamel Comedy Club sur un malentendu, confondu avec un homonyme. Au culot, Ilyes Djadel joue quand même son passage et se fait repérer par Jamel Debbouze, présent ce soir-là. Programmé ensuite au Marrakech du Rire, le jeune homme reçoit deux standing-ovations après ses sketchs devenus fameux sur le lycée catholique et les faux-cils.

Des extraits que l’on retrouve dans son premier spectacle actuellement en rodage et en tournée. C’est d’ailleurs au Mégarama de Casablanca, vendredi 30 septembre dernier, qu’il l’a joué pour la première fois devant un public aussi conséquent (800 personnes). Dans ce show, l’humoriste retrace tout son parcours, ses galères, puis le succès, la notoriété, les relations familiales…

« Le public marocain est l’un des meilleurs publics »

C’est la quatrième fois qu’Ilyes Djadel se produit au Maroc. En juin dernier, deux semaines avant le MDR, il faisait partie des humoristes invités à la première édition du « meilleur du stand-up français » dans la ville blanche, rendez-vous proposé par son confrère Mimo Lazrak. Il a également joué son spectacle à Marrakech début septembre devant près de 250 personnes. Lors de ses passages, Ilyes Djadel a constaté la qualité du public marocain. « Il y a une ferveur, c’est un moment vraiment spécial, c’est l’un des meilleurs publics devant lequel j’ai joué », s’enthousiasme-t-il.

Côté inspiration, il puise dans les aventures de sa vie quotidienne, son entourage… et puis chez les humoristes, il cite Gad Elmaleh, Jamel Debbouze et Kev Adams: « Ce sont les gens qui m’ont donné envie de faire ce métier… J’ai toujours été très fasciné par Kev et sa manière d’arriver à faire de grandes choses à son jeune âge, c’est ce qui m’a donné cette force, je me disais que s’il y arrive, pourquoi pas nous? », se souvient l’artiste aujourd’hui ami avec son idole.

Après cette représentation en avant-première face au public marocain, Ilyes Djadel démarre une tournée à Paris au Jamel Comedy Club jusqu’au mois de décembre, puis au Grand Palais des Glaces, enfin dans le reste de la France à partir de 2023, avant de revenir au Maroc, promet-il. En première partie, il fait monter sur scène le duo Aziz et Omar, « des amis depuis des années qui ont commencé avec moi, deux artistes très talentueux et forts ». Et de conclure avec humour: « Il y a peu de gens qui me font rire: Gad, Jamel, et Aziz et Omar ».