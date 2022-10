L’humoriste franco-algérienne Ines Reg a joué cette semaine pour la première fois au Maroc son dernier spectacle « Hors normes ». Amitié fille-garçon, féminisme, son couple avec Kevin… Ines Reg nous dit tout.

Dans son dernier spectacle « Hors normes », Ines Reg souhaite sortir des cases que la société tend à nous imposer. Son message? « On peut être hors normes et heureux », malgré les injonctions des réseaux sociaux qui ont pris « une importance folle ». Invitée plusieurs fois au Marrakech du Rire et autres scènes ouvertes du royaume, l’humoriste franco-algérienne a joué cette semaine pour la première fois au Maroc son spectacle en entier, lors d’une tournée de quatre dates (Casablanca, Rabat et Marrakech).

Et le public marocain était au rendez-vous, accueillant les blagues de l’artiste avec beaucoup d’entrain et de rires. Ines Reg l’a bien senti, après son premier soir dans la ville blanche: « J’ai trouvé le public marocain incroyable et passé une soirée folle. J’avais peur, car c’est la première fois que je joue mon spectacle en entier au Maroc, mais j’ai adoré ».

Avec sa fraîcheur habituelle, son enthousiasme contagieux et ses mimiques attachantes, Ines Reg nous embarque dans sa bulle de folie et d’amour, du haut de ses 1m50. Son corps est d’ailleurs l’objet de beaucoup d’autodérision. « Je me trouve jolie, je m’aime donc je peux rire de moi car j’ai confiance en moi. Si moi, je ne m’aime pas, qui va m’aimer… », commente-t-elle lors de notre interview.

Une grande partie du one-woman-show est consacrée aux anecdotes de sa vie quotidienne avec son mari Kevin Debonne, coauteur du spectacle. Le couple a d’ailleurs fait le buzz sur les réseaux sociaux en 2019 avec une formule devenue culte « Mets moi des paillettes dans ma vie, Kevin ». Ils partagent entièrement vies personnelle et professionnelle dans un équilibre harmonieux.

« Cela a été un grand débat à un moment donné, je voulais qu’il meure (rires). Toute ma vie on m’a dit ne faut pas travailler avec son mari, moi j’aspirais vraiment à cela car je l’aime à la folie et je voulais qu’il soit tout le temps avec moi », s’enthousiasme l’humoriste qui évoque largement dans son spectacle le sujet de la jalousie dans le couple.

En témoigne un sketch dans lequel son époux reçoit un message de sa meilleure amie en pleine nuit… Elle avoue toutefois croire en l’amitié fille-garçon. « C’est horrible de dire ça, car Kevin était mon meilleur ami avant de devenir mon mari, je crois en l’amitié fille-garçon, mais j’ai davantage confiance en nous, les filles », estime la jeune femme de 30 ans.

Autre sujet abordé: le féminisme. Ines Reg se plie à une imitation hilarante des Femen (militantes connues pour leurs manifestations aux seins nues) et imagine une société où l’on serait toujours nus. A ce moment du spectacle, la salle est en fous rires. Selon l’auteur, « le féminisme, c’est juste l’égalité entre les hommes et les femmes ». « Je ne me sens pas en tant que femme plus rabaissée, je sais que nous sommes le sexe fort, nous n’avons pas besoin de nous mettre à poil ou hurler ».

Le spectacle d’environ deux heures laisse une large part à l’improvisation et l’interaction avec le public que l’humoriste maîtrise parfaitement. Ines Reg fait même monter sur scène plusieurs spectateurs pour une scène de concert improvisée. Chaque spectacle est différent, explique la jeune femme qui adapte ses textes en fonction des villes où elle joue. A Casablanca, le trait d’humour a été décliné autour de la classe sociale aisée, des « blindés », ce qui a beaucoup amusé le public.

Côté projet, Ines Reg poursuit la tournée de « Hors normes » jusqu’en avril, et espère repartir aussitôt pour son deuxième spectacle, en cours d’écriture.