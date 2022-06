À une cinquantaine de kilomètres à l’ouest d’Al Hoceima, en plein cœur du parc National de cette ville, se niche l’imposante forteresse de Torres de Alcalâ. Premier site à bénéficier d’une rénovation dans la région du Rif, la forteresse attire des milliers de visiteurs chaque année. Découverte.

Torres (tours en espagnol), de Alcalâ (forteresse en arabe) est un des lieux mythiques à visiter si vous êtes de passage à Al-Hoceima. Son origine a longtemps divisé les historiens, mais des travaux de recherche et de rénovation menés en 2016, ont mis fin au débat.

Anouar Akkouh, président de l’association GEODE pour la valorisation de patrimoine, qui a participé aux travaux de rénovation, nous explique que les archéologues ont retrouvé plusieurs objets et ont étudié les matériaux utilisés pour la construction de cette imposante forteresse.

«Les fouilles ont prouvé que la forteresse a été bâtie durant la période almohade, soit le XIIIe siècle», au grand dam des Portugais qui affirment encore qu’il s’agit d’un ancien vestige de leur présence dans le royaume, indique notre interlocuteur. Les Ibériques ont néanmoins «apporté leur touche à l’édifice au cours du XVI siècle», ajoute Anouar Akkouh.



Les fouilles ont été menées parallèlement aux travaux de rénovation qui se sont étalés sur dix-huit mois. Un budget de 3 millions de dirhams avait été débloqué à l’époque, faisant de cet endroit le premier site culturel à être rénové dans la région du Rif, rappelle l’associatif. Ces premiers travaux comprenaient le réaménagement de l’espace intérieur, ainsi que la construction d’une esplanade pour accueillir les visiteurs.

« Véritable locomotive de développement »

Quelques années plus tard, grâce au mégaprojet «Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit» lancé par le roi Mohammed VI, cinq sites historiques bénéficieront d’une aide pour être rénovés. La forteresse sera alors choisie et la deuxième phase des travaux de rénovation est lancée en 2018. Étalée sur dix-huit mois, cette phase a permis de construire des escaliers, de rebâtir une partie de la muraille et d’engager des agents de sécurité pour protéger les lieux.

«Le projet était visitable depuis le départ», explique Anouar Akkouh, «mais nous tentons à le rendre plus accessible, accueillant et sécurisé pour tout le monde». De plus, «la conservation de sites historiques comme celui-ci n’en finit pas et nécessite beaucoup de moyens», poursuit-il. D’ailleurs, une troisième phase des travaux de rénovation a été lancée en mai 2021.

La troisième tranche a été financée en partie par le Fonds américain des ambassadeurs pour la préservation culturelle, qui ont contribué à plusieurs reprises pour la restauration de lieux mythiques au Maroc, notamment la kasbah de Mehdia ou plus récemment le site archéologique de Volubilis.

L’association Géode d’Anouar Akkouh a été retenue pour mener à bien cette mission, qui comprendra la restauration de toute la partie manquante de la muraille, l’aménagement d’une placette avec des bancs, l’éclairage du site, afin qu’il soit visible depuis la mer, mais aussi la mise en place d’un dispositif signalétique. Les travaux devraient prendre fin en septembre courant, nous explique l’association.

La forteresse de Torres de Alcalâ est «une véritable locomotive de développement dans la région», affirme l’association, notant qu’une cinquantaine de touristes visitent ce site quotidiennement tout au long de l’année. «C’est un arrêt indispensable pour chaque personne de passage à Al Hoceima», poursuit-il.

«L’entrée est gratuite certes, mais la venue de touristes a un impact positif sur l’économie de toute la région», explique Akkouh. Sur place, les visiteurs peuvent également découvrir le Parc National d’Al Hoceima (PNAH) et observer de près plusieurs espèces menacées. Vers l’ouest, il est également possible de découvrir la plage Cala Iris ou encore la plage de Bades, en se dirigeant vers l’est depuis la forteresse.