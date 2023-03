Un inédit de Michel Foucault publié en mai en France

Un inédit de l’un des grands penseurs de la « French Theory », Michel Foucault, « Le Discours philosophique », réflexion sur les rapports entre philosophie et actualité, sera publié le 12 mai en France, ont annoncé jeudi les éditions du Seuil.

Cet essai permettra de lire un manuscrit quasi achevé que le philosophe entama en 1966 et ne publia jamais, pour une raison non précisée.

L’édition de ce livre est assurée par deux universitaires, Orazio Irrera de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et Daniele Lorenzini de l’Université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis.

Le premier y a consacré un semestre de cours à Paris 8 fin 2022. Le second avait publié la table des matières sur Twitter en février.

Michel Foucault (1926-1984), auteur prolixe, avait écrit dans son testament qu’il refusait de faire l’objet de publications posthumes.

Toutefois, son dernier compagnon et légataire, Daniel Defert, décédé mardi, et l’ancien assistant de Foucault, François Ewald, ont souhaité que des écrits éclairant sa pensée voient tout de même le jour. Ils ont été nombreux ces 30 dernières années, y compris les quatre volumes de ses « Dits et Écrits ».

Foucault, considéré comme l’un des grands penseurs de la « French Theory », un mouvement de renouveau de la philosophie à partir des années 1960, reste connu pour ses travaux sur la psychiatrie et la médecine, la sexualité, le pouvoir politique et la répression.

« Le Discours philosophique », selon la présentation de l’éditeur, propose une « analyse archéologique » de la philosophie, avec « ses mutations historiques, d’une métaphysique de la représentation (Descartes) à une anthropologie (Kant), jusqu’au retour d’un langage venant occuper le vide laissé par l’effacement de l’homme (Nietzsche) ».

Né le 15 octobre 1926 à Poitiers, Paul-Michel Foucault, dit Michel Foucault, est un philosophe français connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie, la médecine, le système carcéral, et pour ses idées et développements sur l’histoire de la sexualité, ses théories générales sur le pouvoir et les relations complexes entre pouvoir et connaissance.

Associé aux débuts du Centre universitaire expérimental de Vincennes, il est ensuite, de 1970 à 1984, titulaire d’une chaire au Collège de France qu’il intitule «Histoire des systèmes de pensée». Militant politique dans les années 1970, il participe aux premiers mouvements de soutien aux travailleurs immigrés et fonde le Groupe d’information sur les prisons qui donne la parole aux détenus sur leurs conditions de vie.

D’abord associé au structuralisme, Foucault a produit une œuvre aujourd’hui rattachée au post-structuralisme et à la philosophie postmoderne. Figure phare de la French Theory, son travail reste relativement fécond dans le monde académique notamment anglo-saxon par-delà les spécialisations disciplinaires. The Times Higher Education Guide le décrit en 2009 comme l’auteur en sciences humaines le plus cité au monde.

Il est l’une des premières personnalités à mourir du sida en France, le 25 juin 1984 à Paris. Son compagnon, Daniel Defert, a fondé l’association AIDES en son honneur.