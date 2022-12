Le long-métrage « Le Bleu du Caftan » de Maryam Touzani a été retenu dans la short list des Oscars, dont la cérémonie est prévue à Los Angeles, en mars 2023.

C’est le seul film arabe et africain sélectionné cette année en short list de la prestigieuse compétition des Oscars. La liste des 15 films retenus en short list cette année pour l’Oscar du meilleur film étranger a été rendue publique par The Academy Awards, après que ses membres aient été appelés à voter.

Le film « Le Bleu du Caftan », réalisé par Maryam Touzani, a été retenu parmi les 93 films qui concourraient au départ.

Presenting the 95th Oscars shortlists in 10 award categories. #Oscars95

Which films will you be adding to your watchlist over the holidays? https://t.co/giEETg6zfh

— The Academy (@TheAcademy) December 21, 2022