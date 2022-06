Inédit. Le film « Bab El Ward » (L’Allée des Fleurs), du réalisateur israélien Haïm Bouzaglo a été projeté à la 18e édition du Festival international cinéma et migrations (FICM) à Agadir.

La dix-huitième édition du festival international cinéma et migrations qui s’est déroulé du 13 au 18 juin à Agadir a connu la participation de nombreux films nationaux et étrangers. Dans la seconde catégorie, un film israélien a été projeté dans le cadre du festival.

«On a toujours prôné les valeurs d’échange et d’ouverture et ce n’est pas la première fois qu’on a programmé un travail de la communauté juive marocaine», a déclaré à ce propos le directeur du festival Mohamed Irgui à la chaîne israélienne i24 News.

Le film en question « Bab El Ward » a été réalisé par Haïm Bouzaglo et relate l’histoire d’une «famille nombreuse, pauvre et juive marocaine qui est installée à Sdérot». Les rôles ont d’ailleurs été attribués à des acteurs d’origine marocaine.

«Un jour j’étais à Netanya et j’ai vu un père de famille qui allait à la synagogue en priant avec le rite marocain et il arrive chez lui, sa femme lui prépare un repas marocain et il s’enferme dans sa chambre, et il regarde la télé marocaine. Il vit en Israël mais son cœur est au Maroc et ce film est un hommage à toutes ces personnes, à nos parents et aux grands-parents» a déclaré le réalisateur à la chaîne israélienne.

À noter que la Tunisie est l’invitée d’honneur de la 18e édition du festival international cinéma et Migrations d’Agadir. Cette édition est organisée en partenariat avec le Centre cinématographique Marocain, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), l’Office National Marocain du tourisme, le conseil de la région Souss-Massa, la wilaya de la région Souss-Massa, le conseil préfectoral d’Agadir Ida Outanane, la collectivité territoriale d’Agadir, l’université Ibn Zohr et des partenaires institutionnels publics et opérateurs privés.