La traditionnelle tournée de projections ambulantes qui précèdent le Festival International de film Documentaire d’Agadir démarre aujourd’hui 19 avril 2022. Elle fera escale dans 13 communes à travers la région Souss-Massa.

En prélude de la 13e édition du Festival International de film Documentaire d’Agadir programmé du 12 au 17 juin 2022, l’Association de Culture et d’Éducation par l’Audiovisuel (ACEA) organise une tournée de projections ambulantes du 19 au 29 avril 2022 qui visitera 13 communes à travers la région Souss-Massa: Sidi Bousehab, Amskroud, Taroudannt, Assads, Imoulass, Ouled Aissa, Tafenfgoult, Tafraout, Aït Abdallah, Tata, Akka Ighane, Agadir Melloul et Zagmouzen.

Chaque projection est organisée en partenariat avec une association locale. Presque toutes se dérouleront dans des Dar Taliba et Dar Talib («Les maisons des élèves» qui accueillent filles et/ou garçons scolarisés en zone rurale), afin de toucher un public jeune et surtout féminin.

La programmation « Triq Cinima » est composée de 5 films documentaires, 3 longs-métrages et 2 courts-métrages, qui ont tous une histoire privilégiée avec le FIDADOC:

· « Mères » de Myriam Bakir (Bénéficiaire de notre Résidence d’écriture panafricaine 2012);

· « Femmes suspendues » de Merieme Addou (Bénéficiaire de notre Résidence d’écriture panafricaine 2015);

· « Dar Taliba » de Edouard Mills-Affif (Sélection officielle du FIDADOC 2020 en ligne);

· « Tharbat’N’Wadoo » de Latefa Ahrrare (Sélection officielle du FIDADOC 2019, Prix du court-métrage);

· « Clebs » de Halima Ouardiri (Sélection officielle du FIDADOC 2020 en ligne, Prix du court-métrage).

Après deux années de suspension de ses activités de diffusion et de médiation culturelle de proximité, l’équipe du FIDADOC exprime sa joie de reprendre la route et contribuer à recréer ce lien irremplaçable entre les spectateurs et les créateurs. Chaque projection sera l’occasion d’une rencontre et d’un dialogue avec la réalisatrice, le réalisateur ou un protagoniste des films sélectionnés.

Cette tournée démarre donc ce mardi 19 avril avec la projection de « Dar Taliba » de Edouard Mills-Affif dans les lieux mêmes où le film a été tourné: la Dar Taliba de Amskroud dirigée par Fatima Zohra El-Hajji. L’occasion de retrouvailles émouvantes entre un espace, ses occupantes et un cinéaste qui les avait rencontrés pour la première fois en 2016 dans le cadre de la tournée de projections ambulantes de la 8e édition du FIDADOC.

Le programme « Triq Cinima » de l’ACEA est soutenu par le programme North Africa Cultural Programme (NACP) du Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) financé par le Bureau de la Coopération Suisse.

Cette tournée 2022 est organisée en partenariat avec la Wilaya de la région Souss-Massa et la Direction régionale de l’Entraide nationale, et avec le soutien de Movies that Matter, la Fondation Hiba et l’Institut Français du Maroc.