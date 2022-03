Une soirée artistique a été organisée, mardi au Théâtre National Mohammed V de Rabat, à l’occasion de la Journée Nationale du détenu, sous le thème « Créativité derrière les barreaux ».

Au cours de cette cérémonie, organisée à l’initiative de la délégation générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, le public a été gratifié d’une représentation théâtrale intitulée « Laghrad », mise en scène par Khaled Janbi et interprétée par des pensionnaires de divers établissements pénitentiaires du Royaume.

La pièce théâtrale met en avant une série d’événements de l’histoire et de la civilisation marocaines, en célébrant les différentes formes patrimoniales et culturelles qui caractérisent les valeurs du Royaume.

Le programme de la soirée, qui s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle génération de programmes de réinsertion visant à bannir les stéréotypes autour des établissements pénitentiaires, a été marqué par la présentation d’un film institutionnel sur les témoignages pleins de messages d’amour des familles et proches des détenus.

Lire aussi. Photos. Cinéma: à la découverte des salles obscures oubliées du Maroc

Le directeur de l’action sociale et culturelle auprès de la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Moulay Idriss Aguelmam, a indiqué que la journée nationale du détenu est rendez-vous annuel pour faire le point sur les réalisations et les actions accomplies par la délégation tout au long de l’année, ajoutant qu’il s’agit d’une occasion appropriée pour encourager la créativité des pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Il a ajouté que la délégation générale choisit dans de telles occasions, des sujets qui touchent de près les détenus, et qui interagissent avec dans le cadre du programme « Université en prison », faisant référence à la revue les « Cahiers du détenu » publiée périodiquement par la délégation et qui comprend des contributions littéraires et poétiques, entre autres, des détenus.

Dans une déclaration similaire, le coordonnateur des services de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi, a souligné que cette cérémonie est un aboutissement pour les détenus et une reconnaissance de leurs talents créatifs, ajoutant que cet événement est un message pour le reste des pensionnaires d’adhérer à ces programmes culturels et partant développer leurs compétences. La soirée a permis de célébrer les détenus qui se sont illustrés dans les différents programmes de qualification au titre de l’année 2021, dont un pensionnaire ayant obtenu un doctorat, outre ceux qui se sont distingués dans les domaines de la poésie, du zajal, de l’écriture et de la musique.