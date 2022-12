Le spectacle Le jardin des Hespérides, projet hispano-marocain d’Alicia Soto-Hojarasca, est à découvrir le 9 et 10 décembre, respectivement à Rabat et Casablanca.

Véritable ode à la femme, ce projet multiculturel créé entre le Maroc et l’Espagne, est basé sur l’imaginaire féminin sous la forme d’un aller-retour entre Casablanca et Valladolid.

Alicia Soto, metteuse en scène, chorégraphe et interprète, avec Lorenza di Calogero, Paloma Calderón, Sanae Assif et Ester Lozano, a réuni une équipe artistique internationale de premier ordre : Júlio Martin da Fonseca (dramaturgie et direction théâtrale), Carmen Samudio Kostina (dramaturgie), Abdellah M. Hassak (musique), Elisa Sanz (conception des costumes et espace scénique) et la collaboration spéciale d’Abdellah Chakiri.Ce projet de la compagnie Alicia Soto-Hojarasca a reçu, pour sa qualité et sa thématique, le sceau du Ve Centenaire du Premier Tour du Monde de Magellan. En outre, El Jardín de las Hespérides coïncide avec la célébration du 25ème anniversaire de la trajectoire de la compagnie.

Le spectacle a été créé au cours de trois résidences de création au Théâtre Ain Harrouda (Casablanca, Maroc), au Centro Cultural de Serrada (Valladolid) et au Teatro Calderón de Valladolid.

La première a eu lieu le 25 septembre 2020 à Valladolid au Teatro Calderón, et depuis, a tourné dans différentes villes espagnoles et portugaises.

THÉÂTRE MOHAMMED V RABAT, le 9 SEPTEMBRE 20h

THÉÂTRE MOHAMMED VI CASABLANCA, le 10 SEPTEMBRE 20h