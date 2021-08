Pour les journées chill à la maison, quand il fait trop chaud ou encore après le couvre-feu, H24info vous propose une sélection de série à regarder bien calé chez soi. Au programme: des rires, du suspense, de la romance… pour tous les goûts et tous les âges !

Good girls

Cette série met en scène trois mères de banlieue qui se retrouvent soudainement dans des circonstances assez… désespérées. Elles décident d’arrêter de jouer la carte de la sécurité et de tout risquer pour reprendre leur pouvoir. Entre comédie, drame et suspense, on est servi ! À ce jour, la série compte 4 saisons dont les trois premières sont disponibles sur Netflix. La quatrième saison ne devrait pas tarder !

Schitt’s Creek

Voici un sitcom parfait pour l’été : lorsque le riche magnat de la vidéothèque Johnny Rose et sa famille se retrouvent soudainement fauchés, ils sont obligés de quitter leur vie choyée pour se regrouper à Schitt’s Creek. L’intégrale des 6 saisons est disponible depuis peu sur Canal Plus.

Gossip Girl

Nous ne vous proposons pas de revoir la série phare… bien que cela puisse être une bonne idée, mais plutôt la suite ! Huit ans après la fermeture du blog de Gossip Girl, une blogueuse anonyme prend pour cible les lycées de l’Upper East Side. Qui a donc succédé à Dan Humphray ? La série est diffusée depuis le 8 juillet sur HBO Max.

Ramy

Dans le New Jersey, nous suivions le voyage de Ramy. Fils de migrants égyptiens, il entame une quête spirituel. On suit au cours de la série son voyage partagé entre sa communauté musulmane, Dieu, et ses amis. Cette comédie, avec une touche de drame, est disponible sur Starzplay.

How I met your mother

On ne vous la présente plus… How i met your mother. Cette série chaleureuse et amical est à revoir ! Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore vu : c’est le moment. Suivez l’histoire d’un père qui raconte à ses enfants – à travers une série de flashbacks – le voyage que lui et ses quatre meilleurs amis ont suivi jusqu’à ce qu’il rencontre leur mère.

Brooklyn nine-nine

La série termine cette année la huitième et dernière saison. « Brooklyn Nine-Nine » suit les exploits de l’hilarant Det. Jake Peralta et ses collègues alors qu’ils surveillent la 99e circonscription du NYPD. Avec une intrigue de qualité vous ne vous ennuieriez pas, l’humour est au rendez-vous ! La série est disponible sur Netflix et Canal+.

Anne with an E

Inspirée du roman « Anne… la maison aux pignons verts », Anne with an ‘E’ suit les aventures d’une jeune orpheline à la fin du XIXe siècle. Alors qu’elle apprend à naviguer dans sa nouvelle vie à l’Île-du-Prince-Édouard, Anne va illuminer la vie de ceux qui l’entourent avec son intelligence et sa créativité. Laissez-vous emporter par l’esprit fantastique de Anne sur Netflix !

Shadow Khumalo

Parce que cette sélection manque un peu d’action, nous vous proposons Shadow Khumalo. Cette série policière dépeint l’histoire d’un ex-policier souffrant d’une maladie très rare : l’insensibilité congénitale à la douleur. Malgré cela, il decide de prendre en main la justice dans la pègre de Johannesburg. La première saison de 8 épisodes est disponible sur Netflix.

Intersection

Les amoureux des séries romantiques, on ne vous oublie pas ! Intersection est une série turque riche en émotions. Lorsque deux hommes d’affaires passionnés d’automobiles rencontrent une pédiatre idéaliste lors de leur voyage en Italie : leurs vies basculement… on ne vous en dit pas plus. Les 3 saisons sont également disponibles sur Netflix.

Incorrigible Cory

Les enfants non plus… on ne vous oublie pas : Incorrigible Cory, plus communément connu sous « Boy meets world » est un incontournable pour nos jeunes enfants et adolescents ! Ce sitcom suit simplement la vie familiale et amoureuse de Cory, de ses années collèges à l’université. La série est disponible sur Disney+.