Un appel d’offres pour la restauration et la réhabilitation du théâtre historique Cervantes dans l’ancienne Medina de Tanger, a été lancé par l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord.

L’appel d’offres, dont les résultats seront annoncés le 7 juillet, précise que la première tranche des travaux concerne notamment les gros œuvres, la charpente, la couverture, le revêtement , la menuiserie et l’aménagement extérieur avec un coût global estimé à 25,67 millions de DH, indique l’avis d’appel d’offres ouvert.

Les travaux, d’une durée maximale de 18 mois, visent, selon la même source, à restaurer les différentes dépendances du bâtiment du théâtre Cervantès selon leur état initial (structures, décoration…).

Le bâtiment, qui date du début du 20e siècle, couvre une superficie de 1 200 mètres et se compose de trois niveaux, comprenant un chauffoir de spectateurs occupant une superficie de 170 mètres carrés, un autre d’acteurs érigé sur 40 mètres carrés, un parterre qui s’étale sur une superficie de 210 mètres carrés, deux rang de loges à balcons latéraux et une scène.

Le théâtre Cervantes, symbole de l’immigration espagnole à Tanger, a été construit par des immigrants de Cadix en 1913 et est devenu la plus grande salle d’exposition d’Afrique du Nord. Il sert de modèle aux relations distinguées entre le Maroc et l’Espagne.

Les conceptions du bâtiment du théâtre ont été réalisées par l’architecte espagnol Diego Jiménez Armstrong, qui a importé tous les matériaux de construction d’Espagne, tandis que les dessins bleus distinctifs du titre de théâtre plastique espagnol ont été réalisés par Federico Ribera.

Le sculpteur espagnol Cándido Mata s’est vu confier les sculptures extérieures de la façade. Le bâtiment a également été décoré de 10.000 lampes inspirées du Théâtre Royal de Madrid.

Cervantes a ouvert ses portes le 11 décembre 1913 avec une capacité de 920 places.