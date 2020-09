Soutien exceptionnel à l’édition et au livre: 1.735 projets financés au titre de l’année 2020

Quelque 1.735 projets ont bénéficié d’un soutien pour une enveloppe globale de plus de 9,32 millions de dirhams, et ce dans le cadre du soutien exceptionnel à l’édition et au livre au titre de l’année 2020, a annoncé vendredi le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports -département de la Culture.

En application des textes régissant et définissant les modalités de soutien et tenant compte des dispositions du cahier des charges, la commission chargée de l’étude des dossiers de demande de soutien a examiné 3.468 projets, a détaillé le département sur son site web. La commission a retenu 1.735 projets englobant plus de 4,71 mds alloués à l’acquisition de 546 titres, avec un total de 78 090 exemplaires auprès de 43 éditeurs, près de 1,77 mds alloués à l’acquisition de 1064 titres pour un total de 22 765 exemplaires auprès de 31 libraires, près de 1,08 mdhs alloués à 48 opérations de sensibilisation à la lecture et 1,01 mdhs alloués pour l’édition de 47 numéros de revues culturelles, a précisé la même source. Lire aussi. El Ferdaous: 50 MDH pour le soutien aux projets d’art, d’édition et du livre Ces projets englobent également 522.700 dhs alloués à 21 participations aux salons internationaux du livre (sous réserve des conditions sanitaires), 153.000 dhs alloués à sept bénéficiaires pour des résidences d’auteurs, et 80.000 dhs alloués pour l’édition de deux revues culturelles électroniques. Les ouvrages acquis dans cette opération de soutien exceptionnel serviront à alimenter et à enrichir le fond documentaire des bibliothèques publiques, a ajouté le ministère. Dans le cadre du soutien au secteur de l’édition et du livre, le ministère a lancé le 17 juin dernier un programme de soutien exceptionnel visant la promotion du livre, de la lecture et l’accompagnement des différents acteurs dans le domaine.