Acteur et militant des droits civiques aux Etats-Unis, Sidney Poitier est mort ce vendredi. Il était le premier acteur noir à recevoir un oscar, pour «le Lys des champs».

L’acteur et réalisateur américano-bahaméen Sidney Poitier, né en 1927 à Miami, est mort ce vendredi à 94 ans, a annoncé le vice-Premier ministre des Bahamas, où l’acteur a grandi. « Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national », écrit le vice-Premier ministre Chester Cooper sur sa page Facebook à propos de l’acteur de « La Chaîne » ou encore de « Dans la chaleur de la nuit », sans mentionner la cause de son décès.

Défenseur des droits humains et militant des droits civiques outre-Atlantique, il était aussi un acteur précurseur. Sidney Poitier avait permis à toute une génération de jeunes acteurs noirs de réaliser qu’eux aussi avaient leur place dans le septième art.

Remarqué pour ses rôles dans «Le Lys des Champs», «La Chaîne» ou encore «Devine qui vient dîner ?», il avait été le premier acteur noir à remporter un Oscar en 1964, et s’était illustré par son soutien au mouvement des droits civiques dans les années 1960.