Le réalisateur marocain, Hicham Lasri, présentera un nouveau court-métrage dans le cadre de la série arabe «Love, Life and Everything in Between».

Une dizaine de réalisateurs arabes ont été appelés par Netflix pour aborder le sujet de l’amour. On retrouve notamment le réalisateur égyptien Khairy Beshara, le Palestinien Hany Abu Assad, la Tunisienne Kaouther Ben Hania ou encore le Marocain Hicham Lasri.

Présentée comme une série d’anthologie, la nouvelle production de Netflix, développée par la scénariste égyptienne Azza Shalaby, comprend huit courts-métrages. «Les événements de chaque histoire se déroulent le jour de la Saint-Valentin, une période qui met les personnages principaux au défi d’exprimer l’amour, de le comprendre et de le vivre dans des situations uniques qui s’accompagnent de rebondissements inattendus», indique un communiqué de Netflix.

Lire aussi. Cinéma: Hicham Lasri « fait revivre l’esprit du court-métrage » avec sa trilogie « Marroc »

Le court-métrage de Hicham Lasri est intitulé «Sidi Valentin». «Mon film adopte les codes de la comédie noire, afin de jouer ironiquement avec cette idée d’un monde qui s’est accommodé à la clandestinité de la Saint-Valentin», a déclaré le réalisateur marocain.

La série «Love, Life and Everything in Between» sera disponible sur la plateforme le 10 mars prochain.