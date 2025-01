Le Maroc célèbre pour la deuxième fois le Nouvel An amazigh en tant que jour férié, ce mardi 14 janvier. Un programme de festivités riche et diversifié a été mis en place à cette occasion à travers le Royaume.

Casablanca

Lundi 13 janvier, le Complexe culturel Abdellah Guennoun, dans le quartier d’Aïn Chock, a accueilli une soirée musicale exceptionnelle. Parmi les artistes présents, l’on comptait notamment le groupe Oudaden, pilier de la musique amazighe du Souss, ainsi que Fatima Tihihit Titrit et Raïs Aarab Atigui.

Ce mardi 14 janvier à la place Rachidi, une soirée réunira quatre figures incontournables de la scène musicale amazighe: le groupe Ahwach Tazouit, Kaoutar Berrani, Fatima Tabaamrant, et Abdelaziz Ahouzar. Le Jardin Sbata accueille, pour sa part, ce même jour, une exposition d’artisanat, des danses folkloriques de différentes troupes traditionnelles. Le public aura rendez-vous avec Ahidous et la troupe féminine Ahwach n’Tafraout, ainsi qu »Ahwach Isemguane.

En parallèle, l’esplanade du complexe culturel Mohamed Zefzaf propose une programmation variée mêlant danses et musiques traditionnelles et modernes. Le public pourra y admirer Ahwache Timgharin Ameln, danse emblématique de Tafraoute, Tifawine Souss, groupe représentant Taroudant, et Ahidous Ayt Warayn. Les musiciens Aarab Atigui, Saida Titrit, ainsi que le groupe Tafsut Band, viendront enrichir cette soirée.

Par ailleurs, depuis le samedi 11 jusqu’au mardi 14 janvier, un village d’artisanat s’est installé à la place Rachidi, mettant en lumière le savoir-faire ancestral des artisans marocains. Les visiteurs peuvent y découvrir des créations uniques telles que des tapis, des bijoux, des poteries et d’autres objets d’exception, témoins de la richesse des traditions amazighes.

Tiznit

La ville de Tiznit abritera depuis le 11 jusqu’au 14 janvier la manifestation culturelle «Tiflwine» dédiée à la célébration du Nouvel An amazigh 2975. Cet événement propose une série d’activités, dont des espaces de dégustation présentant des plats traditionnels amazighs.

Les visiteurs ont également l’opportunité d’assister à des spectacles artistiques, tels que les danses «Ahwach» et les arts collectifs représentant les différentes régions. Au menu de cette édition, figurent aussi des événements spirituels comprenant des soirées soufies, des récitations coraniques et des louanges prophétiques, ainsi que des ateliers de lecture et de calligraphie, outre une exposition de bijoux locaux.

Agadir

Les célébrations du Nouvel An amazigh 2975 ont débuté vendredi dernier au parc Ibn Zaydoun d’Agadir, avec le lancement du salon « Tassoukt Id Yennayer », dédié à la valorisation de la richesse des traditions amazighes. Le public peut découvrir des expositions de coopératives artisanales et de produits locaux, ainsi qu’une exposition photographique illustrant la richesse et la diversité du patrimoine culturel amazigh. Au menu de cet événement, figurent également des conférences axées notamment sur “l’amazighité à la lumière du recensement 2024”, et “la production télévisuelle et dramatique amazighe”, avec la participation d’experts et de chercheurs amazighs.

Les citoyens et visiteurs d’Agadir peuvent également assister à de grandes soirées artistiques organisées à Tikiouine, à la place Al Amal, et à la Kasbah d’Agadir Oufella. Ces spectacles mettent en lumière des stars de renom de la chanson amazighe, ainsi que des performances de Raïs et Ahwach. Dans le cadre du programme cinématographique, le film “Mouga Yushkad” est projeté à Anza, Talborjt et Bensergao. Pour enrichir l’expérience, des points de dégustation de plats amazighs ont été installés le long des promenades d’Anza et d’Agadir.

Rabat

L’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), acteur majeur de la préservation et de la promotion de la culture amazighe, organise une manifestation culturelle depuis le 13 au jusqu’au 17 janvier. Sous le thème «Yennayer : levier de développement durable», l’IRCAM propose une réflexion sur la manière dont cette fête ancestrale peut s’inscrire dans les enjeux contemporains, notamment ceux liés au développement durable et à la préservation des ressources naturelles.

Nador

L’Association Maroc des cultures et des arts (AMCA) organise la deuxième édition du Festival Ania de la culture amazighe du 14 au 18 janvier 2025 à Nador. Thème: «Nador, capitale de la culture amazighe». La cérémonie d’ouverture se tiendra au complexe culturel de Nador, suivie d’une exposition artistique qui mettra en valeur le patrimoine matériel amazigh, à travers une collection de costumes traditionnels, et de bijoux.

Un autre moment fort du festival est la caravane pédagogique qui parcourra plusieurs établissements scolaires de la région. Des ateliers de dessin, de théâtre et d’autres activités créatives permettront ainsi aux élèves d’explorer la culture amazighe.

Enfin, un colloque national sur le thème «Le bilan et le processus d’opérationnalisation officielle de l’amazigh: défis et perspectives» réunira des experts et des chercheurs pour débattre des avancées réalisées en matière de reconnaissance officielle de la langue amazighe.

Institut français du Maroc

L’Institut français du Maroc a annoncé une série d’activités dans ses antennes au cours du mois de janvier pour célébrer le Nouvel An amazigh. Le public aura droit à une tournée artistique du duo Sarah et Ismaîl. Au bendir, au chant et à la guitare, leux deux artistes partagent leur amour de la culture ancestrale amazighe en la fusionnant avec des arrangements contemporains de jazz, funk, soul ou encore pop.

Dates de la tournées: à Casablanca le 15 janvier, à Essaouira le 16 janvier, à Agadir le 17 janvier, à Marrakech le 18 janvier, à Kénitra le 21 janvier, à El Jadida le 22 janvier et à Rabat le 23 janvier.

Le programme de l’Institut Français prévoit également la projection du film “Adios Carmen”, de Mohamed Amin Benamraoui, du 8 au 24 janvier dans les antennes d’Agadir, Casablanca, Kénitra, Meknès, Marrakech, Rabat, Tanger, Tétouan, Fès et Essaouira. L’évènement comprend également un atelier de théâtre et un séminaire sur “les rythmes et symboles amazighs” donnés par le comédien et metteur en scène Boubker Oumouli le 15 janvier à Oujda.

Egalement au programme, le festival “Afous Afous” se tiendra du 15 au 19 janvier à Casablanca, comprenant une série de concerts, d’expositions, de rencontres et de projections de films qui célèbrent le patrimoine, l’identité et la créativité amazighs, en partenariat avec un certain nombre d’associations locales. S’y ajoute un concert du groupe «Ahwach Bnat Louz» de Tafraout le 17 janvier à Agadir.