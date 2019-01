Rétro 2018. Culture: retour sur les événements marquants

L'année 2018 a été riche en événements culturels marocains. Certains, plus que d'autres, ont été sous les feux du projecteur, que ce soit grâce à l'intérêt ou à la polémique qu'ils ont suscité. Retour sur quelques événements qui ont marqué cette année.

Sortie du film “Razzia”

Deux semaines seulement après sa sortie dans les salles marocaines, le film "Razzia" occupait déjà la 1ère place du box-office, battant ainsi les records d'audience et d'entrées.

Trailer Razzia Heureux de partager avec vous la bande annonce officielle de RAZZIA, nouveaux film de Nabil Ayouch.Sortie en salles au Maroc le 14 février 2018إعلان فيلم "غزية" للمخرج نبيل عيوشبالقاعات المغربية إبتداء من 14 فبراير 2018 Publiée par ‎غزية Razzia‎ sur Jeudi 4 janvier 2018

Abdellatif Laâbi publie l'intégralité de son oeuvre poétique

Abdellatif Laâbi a présenté mercredi 17 octobre, l'intégrale de son "œuvre poétique" parue aux éditions Sirocco. 50 ans de passion que l'écrivain a décidé de mettre à la portée des lecteurs marocain à un prix symbolique.

«Voyage aux sources de l’art», l'exposition dédiée à Chaïbia Talal, Radia Bent Lhoucine et Fatima Hassan El Farrouj

C'est sans doute l'exposition qui a fait couler le plus d'encre. Et pour cause, plusieurs artistes, dont le fils de Chaïbia Talal, Hossein Talal et amateurs d'art avaient critiqué le fait d'intégrer Chaïbia Talal dans une exposition collective au lieu de lui consacrer une exposition individuelle. Lors de de la conférence de presse organisée lundi 22 octobre au musée Mohammed VI, le président de la fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, a toutefois expliqué les motifs derrière ce choix.

Fusionner Aita et jazz? Les organisateurs du jazz au chellah ont dit cap. Et si certains ont critiqué cette fusion, nul ne peut nier que c'est l'un des événements culturels à avoir drainé les foules.

Robert De Niro à la 17e édition du FIFM

C’est sans aucun doute l’un des temps forts de la 17e édition du Festival International du Film de Marrakech. Cette année, le festival a décerné une étoile d’or à Robert De Niro, monstre sacré du cinéma mondial, en hommage à sa prodigieuse carrière.

La renaissance du cinéma Colisée à Rabat

Après 16 ans de fermeture et un an de travaux, la mythique salle de cinéma Le Colisée renaquit sous le nom de Cinéatlas Rabat Colisée, premier cinéma Premium du Maroc. Cinéatlas Rabat Colisée a ouvert ses portes en août dernier.