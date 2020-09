Rentrée scolaire à mi-temps: les centres culturels prennent le relais

Alors que les enfants s’apprêtent à rentrer à l’école à mi-temps, pour respecter le protocole sanitaire du ministère de la Santé, les centres culturels et artistiques apparaissent comme une alternative intéressante pour les occuper le reste de la journée avec des activités artistiques en petits groupes (50% de la capacité habituelle autorisée). Petit aperçu des adresses à Casablanca.

Casa del Arte

Au cœur du quartier de l’Oasis, l’école d’arts Casa del Arte prend place dans une agréable villa au patio verdoyant. Plusieurs ateliers d’arts plastiques (modelage d’argile, etc.) sont proposés pour tous les âges ainsi que de musique (piano, violon et guitare), de danse et de théâtre. Pour les adolescents et adultes, il est possible de prendre des cours de dessin académique. C’est aussi un espace où les artistes peuvent louer des salles pour travailler personnellement, organiser des ateliers, des expositions.

« Pratiquer une activité artistique était déjà important avant, mais d’autant plus en cette période d’insécurité où beaucoup d’enfants n’ont pas eu de vacances. C’est très important d’allier l’art à la vie. Il n’y a pas que l’école, l’art fait partie de leur façon d’apprendre, de réfléchir et penser. Ca ne veut pas dire qu’ils vont en faire leur métier, mais ça leur ajoute de la sensibilité », confie Adam El Mahfoudi, directeur de Casa del Arte, qui rappelle que le lieu accueillera les enfants en petits effectifs avec respect des mesures sanitaires exigées.

Renseignements: Portes ouvertes les 16, 19, 23 et 26 septembre. Tél. : 05 22 99 09 36. 15% de réduction par rapport aux tarifs de l’an dernier.

La Parallèle

C'est bientôt la rentrée ! Restez connecté pour le planning 2020 2021#theatre #artplastique #percussion #capoeira… Posted by La parallele on Friday, 28 August 2020

Dans le quartier historique du Centre ville, l’école d’arts La Parallèle sort des sentiers battus avec des activités adaptées au rythme et à la sensibilité de chacun. Outre les cours de théâtre, d’arts plastiques, de darija et de capoeira, elle innove cette année en ajoutant un atelier podcast dès 8 ans, ainsi qu’un atelier médias-création d’un magazine en ligne. L’école fonctionnera comme à son habitude avec des cours de 8/9 personnes, sans compter qu’elle bénéficie d’un grand toit-terrasse et d’une grande salle, ce qui facilite le respect des gestes barrières nécessaires à la lutte contre le coronavirus.

Renseignements: Cours d’essai sur rendez-vous à partir du 21 septembre. Tél.: 06 01 55 17 38. Tarif à partir de 1.000 DH par trimestre pour une activité. Des packs après-midi sont en cours de réflexion.

Studio des Arts Vivants

Renforcez votre voix grâce au coaching vocal. Au Studio Des Arts Vivants, on apprend aux élèves à chanter le plus… Posted by Le Studio des Arts Vivants on Thursday, 27 August 2020

Lieu iconique de la culture dans la ville blanche, le Studio des Arts Vivants fête cette année ses 10 ans. L’occasion de rafraîchir l’identité visuelle de l’établissement pluridisciplinaire (théâtre, chant, danse, musique), et mettre en avant les professeurs permanents ou nouveaux qui y officient. Avant les vacances d’été, le Studio a téléphoné à chaque abonné pour les sonder sur leurs besoins et attentes. En découle cette année une série de nouvelles activités telles que la danse orientale, la chorale, le chant a capella, la polyphonie, le street art (graphiti) ou encore la « dance heels » (danse sur talons). Les activités commencent à partir de 3 ans, plutôt 6 ans pour la musique et la danse.

Côté mesures sanitaires, l’école a prévu notamment des protections en plexiglas pour les pianos et des caches-micros jetables. Chaque inscrit est invité à apporter son propre instrument/matériel autant que faire se peut. Chacune des 25 salles du Studio pourra accueillir 10 à 15 personnes à la fois, dans le respect de la distanciation sociale exigée.

« On veut maintenir l’activité culturelle à 1.000% pour pouvoir soulager les parents et les enfants, et permettre à ces derniers de se retrouver; on ne peut pas les garder indéfiniment enfermés. Et puisqu’ils n’auront pas école la moitié du temps, il faut bien qu’ils puissent s’exprimer ailleurs, se défouler tout en étant tranquilles. On encourage ainsi les parents à prendre des packs de deux ou trois activités », soutient Majdouline Ettahri, responsable communication au Studio des Arts Vivants.

Renseignements: Campagne d’inscription ouverte. Tél.: 05 22 97 93 20. Réduction de 10% sur les frais de scolarité annuels, pas de frais d’inscription.

Fun Place

✨✨14 activités manuelles et artistiques pour adultes et pour enfants au même endroit! Vous ne rêvez pas, FUN & Art Place… Posted by Fun & Art Place on Tuesday, 1 September 2020

Spécialisée dans les activités manuelles, l’école Fun Place est un espace de plus de 700m2 en intérieur et extérieur, ouvert à tous à partir de 5 ans. Cours de photographie, cuisine, poterie, street art, dessin, peinture, travail du bois, travail du cuir, jardinage, couture, legos, jeux d’échecs, théâtre, yoga, arabe, anglais, apprentissage du Coran…il y en a pour toutes les inspirations dans cet espace situé dans le quartier Riviera.

Pour respecter les mesures sanitaires exigées, l’école a augmenté le nombre de cours et renforcé la partie hygiène des locaux. Jusqu’à présent le centre fonctionnait avec des réservations à la carte au jour le jour, système revu par la direction car la désinfection quotidienne des salles nécessite plus de visibilité. Chaque participant est également invité à apporter son propre matériel (six participants maximum par atelier).

Par ailleurs, Fun Place a eu l’idée ingénieuse de créer pour cette rentrée inédite une sorte de permanence scolaire pour accueillir les enfants durant la période où ils n’ont pas cours. Baptisé « En attendant l’école », ce programme qui commence lundi prochain permet aux enfants de «se retrouver entre eux, en nombre limité et dans nos locaux, pour faire leurs devoirs, encadrés par des parents bénévoles », explique Hafida Akanour El Mazouni, directrice de Fun Place. « Ainsi, le matin, ils peuvent faire leurs devoirs avec les parents bénévoles, et l’après-midi participer aux ateliers de loisirs », ajoute-t-elle.

Renseignements: Système d’abonnement annuel avec engagement pour deux activités fixes par trimestre. Tarif à la semaine pour le programme « En attendant l’école » de 650 DH.

La ferme pédagogique

🏫 Pour les parents ayant opté pour le HOMESCHOOLING en cette période, nous vous proposons de:- organiser avec un… Posted by La Ferme Pédagogique on Thursday, 27 August 2020

A Dar Bouazza, la Ferme pédagogique a pensé à une formule pour les parents ayant opté pour l’école à la maison. Ils proposent ainsi «d’organiser avec un enseignant des journées études/activités ludiques à la ferme par petits groupes ». Il s’agit des activités habituellement proposées aux écoles par l’établissement: « Du blé au pain », « Abeille d’où vient ton miel », « Du lait au beurre », « Les insectes ces aides jardiniers ». Avec « un espace sécurisé en plain air, une terrasse couverte et un espace intérieur très aérés », la Ferme pédagogique garantit le respect des mesures sanitaires nécessaires en cette période de pandémie.

Renseignements: Km 18, Route d’Azemmour Dar Bouazza. Tél.: 06 62 41 42 28, [email protected]