L’inauguration de ce café considéré comme l’une des attractions incontournables de Rabat s’est déroulée en présence d’une délégation composée du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, du président de l’Association Ribat Al fath, Abdelkrim Bennani, de l’ambassadeur de la Russie au Maroc, Valerian Shuvaev, du Représentant de l’UNESCO au Maroc, Alexander Schischlik et d’autres personnalités du monde diplomatique, culturel et associatif.

A cette occasion, M. Bennani a indiqué que l’ouverture du Café représente un moment historique avec un nouveau départ de ce monument chargé d’histoire qui a été restauré dans les règles de l’art, soulignant que les autorités, les techniciens, les historiens et les archéologues ont tous veillé à ce que ce lieu magique, mythique et historique garde son esprit.

« Nous viendrons ici chaque fois en gardant l’espoir que cet endroit sera toujours un lieu de rencontre des générations, des Marocains et des étrangers, ainsi qu’un lieu de mémoire et d’avenir pour régénérer l’histoire », a fait observer M. Bennani.

Félicitant tous les corps de métier qui ont contribué à cet ouvrage, M. Schischlik a, de son côté, relevé qu’un travail extrêmement complexe a été accompli pour la rénovation de ce café, dans la mesure où il fallait mener les travaux « tout en respectant le patrimoine et en récupérant les choses comme elles étaient dans l’esprit de tout le monde ».

Pour sa part, le vice-président de l’Association Espace les Oudayas, Abderrahmane Badraoui a indiqué que la rénovation du café consigné aujourd’hui « Café des Oudayas » a vu la participation d’experts et mâalems qui ont fait un grand travail de restauration afin de garder l’authenticité et l’histoire de ce lieu, ajoutant que ce café a été restauré dans le respect des normes, dans le but de préserver son identité originelle.

Pour les motifs de restauration, l’Association Espace les Oudayas avait indiqué que le Café menaçait ruine du fait de plusieurs facteurs, dont les travaux anarchiques entrepris par les bénéficiaires, qui ont utilisé du béton armé et enlevé des pièces en bois qui la composaient, tout en construisant d’autres bâtisses.

L’intervention sur ce lieu à haute fréquentation publique et touristique s’est inscrite dans un projet global de mise en valeur de la Kasbah des Oudayas, englobant notamment remparts, portes monumentales, musées de la parure et jardin andalou.

Lors de cette cérémonie, il a été procédé à la remise des clés des grandes portes des Oudayas à l’UNESCO pour son rôle dans la préservation des monuments historiques au Maroc, ainsi que pour sa contribution aux travaux de restauration de ce site.