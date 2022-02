« L’exposition du grand photographe français et figure majeure du XXème siècle, Henri Cartier-Bresson, sera prolongée jusqu’au 30 avril 2022 et permettra au plus grand nombre de voir ou revoir les photos les plus emblématiques de celui qu’on surnomme « L’œil du siècle » », a indiqué la FNM dans un communiqué.

L’exposition « L’Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours », qui rend hommage à l’artiste malien et à toute une génération de jeunes photographes de la scène africaine contemporaine, se prolonge, quant à elle jusqu’au 30 mai 2022, l’occasion de découvrir deux parcours distincts qui interrogent l’avenir du continent africain, ajoute la même source.

Outre les deux expositions d’Henri Cartier-Bresson et Malick Sidibé, une troisième intitulée « De Rage et de Désir, Le cœur battant des hommes » de Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault restera au MMVI jusqu’au 30 mai 2022 également.

« Les photos monumentales du photographe français, accompagnées des textes de l’autrice, racontent, en images chargées de symbolisme, l’histoire des hommes et leur nature profonde », poursuit la FNM.