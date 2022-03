Les festivités célébrant le 10e anniversaire de l’inscription de la ville de Rabat au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) ont été lancées vendredi matin à la Kasbah des Oudayas de Rabat.

Les festivités ont été lancées lors d’une cérémonie co-présidée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid, et la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay.

D’éminentes personnalités du monde de la culture et de la politique étaient aussi présentes, notamment le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Ben Mohamed El Malek et la présidente du Conseil communal de Rabat, Asmaa Aghlalou.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la célébration par l’Unesco de 50 ans de mobilisation internationale au profit du patrimoine mondial.