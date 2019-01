Pourquoi faut-il aller voir Masood, Said et Saadan au cinéma?

Le réalisateur marocain Brahim Chkiri présente en ce début d’année son nouveau long-métrage Masood, Said et Saadan. Produite par Chaoui Production, elle sera disponible en salles nationales à partir du 30 janvier prochain

Après l’immense succès qu’a connu Road to Kabul en 2012, Ila Al Abad en 2011 et Greed une année avant, Brahim Chkiri présente une comédie d’action avec encore plus d’énergie et de dérision. En tête d’affiche: Aziz Dadas, Kalila Bounaylat, Mohamed Khayari, Omar Lotfi et Bachir Ouakine. Durant près de 140 minutes, le réalisateur allie avec brio aventures et intrigues hilarantes dans la pure tradition d’un road movie.

