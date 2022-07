Après deux années d’absence due à la pandémie du Covid-19, la soirée de concerts portée par le chanteur congolais revient à Marrakech.

« Stars in the place » revient à Marrakech. L’événement initié par Gims et Lamalif Group, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, aura lieu le 29 décembre prochain, sur la place Jamaâ El Gna ont annoncé les organisateurs dans un communiqué relayé par Le Matin.

Cette édition, qui sera accessible gratuitement au public, sera organisée sous le signe de la « paix » et de la « fraternité ».

« En portant cet événement, nous voulons exprimer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tous les Marocains notre amour pour le Maroc et notre ferme volonté de contribuer à la grande dynamique économique et culturelle que connait notre cher pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi », soulignent les organisateurs cités par la même source.

Pour l’instant, le programme de la soirée n’a pas encore été annoncé.

Lire aussi: Vidéo. Maluma s’explique sur l’annulation de son concert à Marrakech

En novembre 2020, Lamalif Group, spécialisé dans l’éclairage public et l’aménagement urbain, avait annoncé l’annulation de l’édition qui était prévue fin de la même année.

« En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie due à la Covid-19, de son évolution préoccupante de par le monde entier et de l’incertitude quant à son issue, Lamalif Group a le regret de vous annoncer l’annulation de la 4ème édition du concert Stars in The Place prévue initialement le 26 décembre 2020 à Marrakech », annonçait alors le groupe.