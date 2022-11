Une exposition permanente en commémoration du 80e anniversaire de l’opération Torch a été inaugurée, mardi soir, à la Légation américaine de Tanger.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence de personnalités civiles et militaires marocaines et américaines, fait partie d’une série d’actes destinés à célébrer le 80e anniversaire de cette opération, l’un des points d’inflexion lors de la seconde guerre mondiale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tangier American Legation (@tangieramericanlegation)

L’opération Torch, longuement préparée par les Alliés afin d’aider les Anglais lors de leurs actions militaires en Libye et en Egypte, a commencé avec un débarquement, le 8 novembre 1942 de 30.000 soldats des forces alliées au nord de l’Afrique, dont le Maroc.

Trois points de débarquement y avaient été sélectionnés, Kénitra, Fédala (actuellement Mohammedia) et Safi. « Il s’agit d’une opération qui a permis de changer le cours de la deuxième guerre mondiale et après préparer le terrain pour l’indépendance du Maroc », a indiqué le Dr Hamid El Farkh, chercheur à la Direction de l’histoire militaire de l’Etat major général des Forces Armées Royales (FAR), dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

« Sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales, eu égard aux relations entre les deux pays et en commémoration du 80e anniversaire de l’opération Torch, les FAR participent aujourd’hui au vernissage de cette exposition à la Légation américaine », a souligné le colonel Adil Fichtali de la Direction de l’histoire militaire de l’Etat major général des FAR.

La station Midway, ouverte pour la première fois au public

L’exposition permet de mieux connaître les événements qui ont accompagné cette opération et jette la lumière sur le rôle joué par le Maroc et par la Légation américaine dans sa préparation. C’est le cas d’une chambre isolée, située dans les combles de la bâtisse qui a accueilli l’une des stations d’espionnage américaines, baptisée station Midway. Son rôle avait été considérable puisqu’elle centralisait les informations recueillis par les différents agents dans les pays de l’Afrique du Nord et ensuite transmis à Washington. Longuement connue uniquement des historiens, c’est la première fois que cette chambre est ouverte au public pour sa visite.

Cette cérémonie a été marquée par la présentation d’un exposé par Meredith Hindley, historienne américaine et experte de l’opération Torch, et une intervention de l’ambassadeur polonais, Krzysztof Karwowski, qui a discuté des liens de la Légation avec un réseau d’espionnage nord-africain à cette époque.

La commémoration de cet événement marquant a été ponctuée par un hommage rendu aux soldats qui ont perdu la vie pendant l’opération Torch au niveau du marqueur de la Western Naval Task Force, au cimetière militaire de Ben M’Sik à Casablanca, a fait savoir un communiqué de l’ambassade des Etats Unis au Maroc.

A cela s’ajoute une exposition sur l’opération Torch, qui se tiendra, du 14 au 20 novembre, à la Bibliothèque nationale à Rabat. Elle est le fruit d’un projet conjoint de la Direction de l’histoire militaire des FAR et de la Garde nationale de l’Utah, place Torch dans le contexte plus large de l’histoire partagée entre les Etats-Unis et le Maroc.

Lire aussi : Arabie saoudite: détention d’une Américaine en conflit avec son ex-mari saoudien

Parmi les objets présentés figure une table utilisée par le Général de division George S. Patton, Jr., Commandant des troupes américaines qui ont débarqué au Maroc en novembre 1942. L’exposition présente également un uniforme ressemblant à celui porté par le Général Patton, ainsi que des dizaines d’objets remontant à la Seconde Guerre mondiale prêtés par le musée militaire de l’Utah.

Au programme de la commémoration de cette opération figure une série de conférences à Casablanca, Fès, Tétouan et Oujda, animées par l’historienne Meredith Hindley, auteure de « Destination Casablanca : Exile, Espionage, and the Battle for North Africa in World War II ».

Toujours selon le communiqué, le Président américain Franklin Roosevelt et le Premier Ministre britannique Winston Churchill se sont réunis, an janvier 1943 à Casablanca, pour planifier la guerre contre l’Allemagne et les autres puissances de l’Axe. Au cours de cette même conférence, Roosevelt et Churchill se sont réunis avec le Sultan Mohammed V. Ces événements marquants constituent le fondement du partenariat crucial en matière de sécurité qui lie aujourd’hui les Etats-Unis au Maroc, a relevé la même source, rappelant que le Maroc abritait une base aéronavale américaine à Kénitra, à l’apogée de la guerre froide.

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a accueilli African Lion, le plus grand exercice militaire en Afrique et la consécration du rôle du royaume en faveur de la stabilité régionale. En 2023, l’ambassade américaine célébrera le 20e anniversaire des liens officiels entre les FAR et la Garde nationale de l’Utah, dans le cadre du Programme de partenariat d’Etat du Département américain de la Défense (SPP), qui a renforcé la coopération sécuritaire entre les Etats-Unis et le Maroc.