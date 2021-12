A Casablanca, la galerie d’art Marsam a présenté jeudi une nouvelle collection d’objets et peintures inédite.

La collection « Offrandes » regroupe autant de peintures, d’estampes, de tapis muraux d’artistes, de portfolios que d’objets d’artistes. Elle comprend des foulards en soie, signés de la main d’artistes de grande renommée, des services de table en céramique, de services à café ainsi que de bijoux d’artistes.

Marsam collectionne les oeuvres d’artistes au Maroc depuis 1965. La première galerie a vu le jour à Rabat en 1975 avec Rachid Chraïbi et Zineb Abderrazik. La seconde a ouvert ses portes à Casablanca, en 2003, par Khalil Amr Chraïbi. Deux générations qui ont travaillé communément au service du rayonnement de l’art et de sa démocratisation.

Ce travail se concrétise par l’édition d’estampes (sérigraphies d’art, gravures et lithographies) réalisées dans les ateliers d’arts graphiques de Rabat et du Centre d’art l’usine à Casablanca.

Dans sa volonté de faire rayonner l’oeuvre d!art, Khalil Amr Chraïbi, galeriste et éditeur d’art, a lancé une entreprise de design et de production d’objets d’artistes qu’il a appelée « Marsam design ». Son objectif premier est de valoriser les oeuvres et de démocratiser l’art auprès d’un large public, allant jusqu’aux plus jeunes.