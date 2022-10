Le royaume du Maroc a remis, jeudi, au Mali les copies des manuscrits du savant émérite malien Ahmed Baba de Tombouctou (1556-1627), sauvegardés au Maroc.

Au cours d’une cérémonie officielle de réception organisée au Musée national du Mali, l’ambassadeur du roi à Bamako, Driss Isbayene, a remis au ministre malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, les copies des manuscrits du savant émérite malien Ahmed Baba de Tombouctou (1556-1627), regroupés dans trois disques compacts et huit microfilms.

Dans une allocution, l’ambassadeur du roi, a saisi cette occasion pour rendre hommage au savant Ahmed Baba, un des érudits les plus éclairés de son époque et un symbole des relations ancestrales entre le Maroc et le Mali, rappelant que sa sagesse et sa philosophie « ont fait de lui une institution qui a influencé les penseurs ».

Mettant en exergue les relations séculaires entre le Maroc et le Mali, le diplomate marocain a souligné que ce monument intellectuel qu’était Ahmed Baba est un trait d’union d’universalité et de pensée reliant les deux peuples et nations.

« Entre le Maroc et le Mali il y a une relation historique profonde étalée sur des siècles et dont la dimension humaine et religieuse est très forte », a-t-il dit, rappelant que les visites effectuées par le roi Mohammed VI au Mali en 2013 et 2014 ont donné un contenu plus fort et plus substantiel à cette relation bilatérale, déjà exemplaire.

Ainsi, 17 accords avaient été signés, au cours de ces deux visites, s’ajoutant à une trentaine d’autres touchant à tous les domaines d’intérêt commun pour les deux peuples, ce qui constitue un socle solide de coopération dans tous les domaines et une volonté manifeste de renforcer les relations entre les deux pays, a-t-il fait savoir.

A cet égard, Isbayene a rappelé que grâce à une présence massive des investisseurs et promoteurs économiques marocains, le Mali est devenu la troisième destination des investissements du Maroc en Afrique, relevant que les axes routiers qui lient le Maroc au Mali à travers la Mauritanie permettent l’approvisionnement quotidien des marchés maliens de produits marocains, donnant un sens à cette coopération à forte dimension humaine.

Il a affirmé aussi que le Mali est devenu le second bénéficiaire des bourses de formation marocaines, précisant que ce pays frère a été le premier qui a signé un accord avec le Maroc pour la formation de 500 imams, morchidines et morchidates maliens. Il est également le premier bénéficiaire d’un renouvellement de cet accord de formation de 300 imams, morchidines et morchidates, qui vient d’être signé à Rabat, le 22 septembre dernier.

Ces actes réaffirment, par tous les temps, que le Maroc se tient aux côtés du peuple malien, disposé, par une forte volonté solidaire à accompagner le Mali, dans cette phase de transition, pour faire face aux défis qu’il affronte, tout en respectant son intégrité et sa souveraineté nationale.

Pour sa part, le ministre malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a réitéré ses remerciements au roi Mohammed VI pour ce geste de haute portée qui renforce davantage la coopération culturelle entre les deux pays.

Lire aussi : Burkina Faso: les camionneurs marocains ont quitté le pays via le Mali

Il a également souligné que cette cérémonie de réception traduit l’excellence des relations liant le Maroc et le Mali, basées sur des liens de fraternité et d’amitié historiques entre les peuples des deux pays, notant que cette démarche volontariste mérite d’être saluée. Mettant l’accent sur la place de ces manuscrits dans le patrimoine documentaire du Mali, le ministre a exhorté le Maroc à continuer à soutenir davantage les actions de conservation, de gestion et de promotion du patrimoine culturel au Mali et à promouvoir la coopération culturelle bilatérale.

De son côté, le Représentant des tribus de Tombouctou, Moulay Ali Khalil Ascofare, s’est dit honoré de voir les œuvres d’Ahmed Baba retourner à Tombouctou, sa ville natale, saluant, au nom des tribus de Tombouctou, cette initiative du royaume du Maroc. Le Chef du Bureau et représentant de l’UNESCO au Mali, Edmond Moukala, quant à lui, a estimé que ce geste témoigne de l’élan des relations entre deux grands pays africains et d’une coopération bilatérale, qui n’a cessé de croitre, dans tous les domaines.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, du Directeur Général de l’Institut des Hautes études et des recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, Mohamed Diagayete, du Président de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, section Mali, Ahmed Zoubeir, ainsi que d’éminentes personnalités et Chefs religieux de Tombouctou.

Le savant et auteur pluridisciplinaire, Ahmed Baba, né le 26 octobre 1556 et décédé à Tombouctou le 22 avril 1627, était propriétaire d’une bibliothèque particulièrement riche qui comptait plus de 1.500 ouvrages.