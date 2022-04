L’iguidar ou grenier collectif Ighir Ifran et ses abords seront entièrement restaurés pour une enveloppe de 3 millions de dirhams.

La Société de Développement Régional du Tourisme Souss Massa a lancé un appel d’offres relatif «aux travaux de restauration et d’aménagement du grenier collectif Agadir Ighir Ifran et ses abords», dans la commune territoriale d’Ida Ougdnidif, province de Chtouka Aït Baha.

L’estimation des coûts de travaux, établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de 3.094.512 DH TTC, note l’appel d’offres consulté par H24Info, alors que le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 50.000 DH, lit-on dans le document.

«Les Iguidar (sg.agadir) ou Ighermane (sg. ighrem) traduits communément par greniers collectifs sont des constructions fortifiées, assez imposantes, dans lesquelles on emmagasinait les récoltes et les biens de valeur tels que l’argent, les bijoux, les armes, et les actes adulaires», explique le document servant de base pour le projet d’inscription des greniers collectifs au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des greniers ancestraux du même genre sont présents dans tout le territoire de la région allant de l’Égypte aux Îles Canaries. Mais c’est au Maroc qu’il y en aurait le plus, quelques 544, selon le même document consultable sur le site du ministère de la Culture.

En 2021, le Maroc a lancé un projet pour «protéger et promouvoir davantage» les greniers collectifs en les érigeant en patrimoine mondial de l’UNESCO.