« Le Maroc rural. Dictionnaire socio-anthropologique » est le titre d’un nouvel ouvrage que vient de publier l’anthropologue et professeur universitaire Hassan Rachik, aux éditions La Croisée des chemins.

L’ouvrage de 492 pages est « une humble invitation à élargir nos horizons culturels, à découvrir d’autres manières de penser et d’agir, à survoler quelques aspects de la vie passée et présente de la campagne marocaine », lit-on dans une présentation du livre sur le site de l’éditeur.

Ce livre est “le résultat de diverses expériences de Hassan Rachik en tant que chercheur depuis son travail de terrain à Zemmour en 1980, d’enseignant depuis 1983 et de consultant depuis ses séjours dans le Moyen Atlas, en 1985″.

Il est “composé d’une centaine d’articles qui exposent le plus simplement et le plus succinctement possible les connaissances élémentaires qu’un jeune chercheur, un intervenant en milieu rural ou tout simplement un curieux devraient avoir sur le Maroc rural”, souligne-t-on.

Hassan Rachik est un anthropologue et ancien professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, professeur affilié à l’Université Mohammed VI et professeur visiteur dans des universités américaines, européennes et arabes.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Sacré et sacrifice dans le Haut Atlas » (1990), « Le sultan des autres, rituel et politique dans le Haut-Atlas » (1992), « Comment rester nomade » (2000), « Symboliser la nation » (2003), « Le proche et le lointain, un siècle d’anthropologie au Maroc » (2012), « L’esprit du terrain » (2016), « Éloge des identités molles » (2016), « Socioanthropologie de la campagne maghrébine » (2019) et « Devenir anthropologue chez soi » (2022).