« Être jeune aujourd’hui. Révoltes du présent et regards sur l’avenir » est le titre d’un ouvrage que vient de publier le professeur universitaire Driss Guerraoui aux éditions La Croisée des chemins.

L’ouvrage de 98 pages, au format moyen, tente d’apporter un « éclairage concernant les défis majeurs que les jeunes affrontent, de proposer une lecture possible des raisons profondes du malaise actuel qu’ils vivent et de mettre en perspective ce que devraient être des politiques publiques en phase avec les nouvelles réalités des jeunes du XXIe siècle », peut-on lire dans une présentation du livre publiée sur le site de l’éditeur.

Le livre vise aussi à “identifier les termes de ces problématiques à la lumière des dynamiques de révoltes et des vents de contestations qui secouent toutes les régions du monde, portées par une jeunesse mondiale en quête de justice, de dignité, d’égalité des chances, de participation et d’un mieux-être”.

“La jeunesse mondiale actuelle réfléchit, travaille, s’amuse, aime, se marie, divorce, conteste, fait de la politique et rêve différemment des anciennes générations », explique-t-on. Néanmoins, poursuit la même source, cette dernière souffre aussi d’un déficit d’ambition et d’espoir en l’avenir.

“Ce déficit traduit des inquiétudes, des angoisses et des frustrations découlant d’un mal-être et d’un sentiment qu’elle n’est pas assez écoutée, associée à la prise de décision et prise en compte dans les politiques publiques”, souligne-t-on.

Economiste et ancien président du Conseil de la Concurrence, Driss Guerraoui est actuellement professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, président de l’Université Ouverte de Dakhla et du Forum des Associations Africaines d’Intelligence Économique. Il est en outre membre de l’Académie des Sciences du Portugal, du Collège des Émérites de l’Académie d’Intelligence économique de France et de l’Académie Royale Européenne des Docteurs d’Espagne.