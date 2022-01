Des associations luttent depuis plusieurs années pour rendre le nouvel an amazigh jour férié au Maroc. Pour Ahmed Assid, intellectuel et écrivain marocain amazigh, le gouvernement actuel est plus disposé que le précédent à une reconnaissance officielle de « Yennayer ».

« Jusqu’à présent, il n’y a rien concernant la fériarisation du jour mais tout ce qu’on sait, c’est que le gouvernement est favorable à cette reconnaissance mais ils doivent attendre une décision royale, car c’est une question qui concerne la souveraineté du pays. C’est le chef d’Etat lui-même qui doit se prononcer », explique Ahmed Assid, intellectuel et écrivain marocain amazigh.

« Le gouvernement est composé de partis qui célèbrent à travers le territoire du pays le jour de l’an amazigh, notamment le RNI. Même le parti de l’Istiqlal qui était hostile à l’amazighité, considère aujourd’hui le jour de l’an amazigh comme jour férié pour ses fonctionnaires. C’est une tradition qui avait été instaurée par Hamid Chabat, l’ancien chef du parti, et ça continue », poursuit le spécialiste contacté par nos soins.

Selon Assid, toutes les conditions sont réunies actuellement pour la reconnaissance officielle du jour de l’an amazigh.

« Les choses sont devenues sérieuses avec ce gouvernement »

« Il y a la Constitution de 2011 qui reconnaît l’amazigh comme langue officielle; il y a également une loi organique qui concerne la réalisation du statut officiel de la langue amazigh publiée au BO le 1er octobre 2019; il y a aussi un programme gouvernemental de cette mise en œuvre du caractère officiel de la langue et puis la nouveauté cette année, c’est que le gouvernement Akhannouch est le premier gouvernement qui déclare un budget dans sa loi de finances consacré à l’amazigh », détaille l’intellectuel.

Et d’abonder: « Les choses sont devenues plus sérieuses avec ce gouvernement parce qu’avant, il y avait des promesses sans consacrer aucun centime pour l’amazigh. C’est le commencement véritable de cette réalisation de statut officiel de la langue amazigh reconnu depuis 2011. Il y a un milliard de dirhams qui a été consacré à l’amazigh pour les cinq années, madame la ministre de l’économie a déclaré également 200 millions de dirhams à partir de l’année 2022 consacrés à la modernisation de l’administration… Ce sont des signes favorables. »

Ahmed Assid rappelle que le nouvel an amazigh représente deux symboles forts: celui de l’attachement à la terre, avec les plats traditionnels qu’on prépare pour cette fête, symbole d’espoir et d’optimisme « car les amazigh à travers ce jour aspirent à une année agricole qui est viable ».

Le second symbole est historique avec l’avènement du règne de Sheshonq, vers 950 avant Jésus Christ, c’est-à-dire le chef suprême de l’Etat égyptien ancien, roi amazigh d’origine libyenne devenu pharaon, qui a réussi à élargir son royaume jusqu’en Palestine. « Son ère était prospère et les documents historiques la décrivent comme une époque en or. On a donc commencé notre calendrier agraire à partir de cet événement, ce qui arrive aujourd’hui à l’an 2972 ».

Enfin, Ahmed Assid lève toute confusion quant au jour exact de Yennayer: « le 13 janvier est le dernier jour de l’année, soit le jour du réveillon et de la fête, et le nouvel an est le 14 janvier ». « Cela a été officialisé le 12 en Algérie car les Kabyles ont toujours fêté le 12, mais c’est une erreur car le calendrier agraire commence le 14 au Maroc, en Tunisie, en Libye, chez les Touaregs… Donc ce qui a été officialisé en Algérie n’est pas tout à fait exact », conclut notre interlocuteur.