Malgré la pandémie, le Maroc a connu un certain rayonnement culturel en 2021. Retour sur dix événements marquants qui ont fait l’actualité culturelle du Maroc cette année.

1) Nabil Ayouch sélectionné au festival de Cannes et aux Oscars avec « Haut et fort »

Le long-métrage «Haut et Fort» du réalisateur et scénariste Nabil Ayouch, qui était en lice pour la Palme d’Or du festival de Cannes 2021, a reçu le Prix du Cinéma Positif du Festival. Cette sélection officielle est une première dans l’histoire du cinéma marocain, alors que certains réalisateurs marocains avaient déjà participé à des sections parallèles comme «La semaine de la critique», «Un certain regard» ou «La quinzaine des réalisateurs». « Haut et fort » a également été présélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars 2022, dans la section Meilleur film international.

2) Prix Orange du livre en Afrique accordé à Loubna Serraj

La Marocaine Loubna Serraj a remporté en juin dernier le prix Orange du livre en Afrique pour son premier roman «Pourvu qu’il soit de bonne humeur», qui évoque la violence conjugale. Pour cette troisième édition, 74 romans de 44 maisons issues de 16 pays étaient en lice. «L’auteure s’empare avec assurance et sensibilité d’un sujet hélas encore d’actualité: la violence conjugale. Sujet traité, ici, loin de tout manichéisme», a indiqué le jury dans un communiqué. «Cet ouvrage nous invite au voyage dans le passé à travers deux personnages, deux époques et deux couples, pour mieux nous faire cerner le présent. Loubna Serraj interpelle sa société et, partant, tous les pays où les femmes souffrent encore dans leur chair», a-t-il encore souligné.

3) La «tbourida» inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco

L’Unesco a intégré, mercredi 15 décembre, «la tbourida» à son patrimoine immatériel, un statut permettant de préserver cette ancienne pratique équestre très populaire au Maroc. Le Maroc avait officiellement déposé en 2019, auprès de l’Unesco, le dossier de candidature pour inscrire la «tbourida» sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le dossier a été élaboré par le ministère de la Culture et de la communication (département de la Culture), en partenariat avec la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) et la Fédération royale marocaine des sports équestres. La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité compte à ce jour 492 éléments inscrits. Elle vise à assurer une plus grande visibilité aux pratiques culturelles et aux savoir-faire portés par les communautés.

4) Delacroix exposé au MMVI d’art moderne et contemporain à Rabat

Du 7 juillet au 9 octobre dernier, le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat accueillait les œuvres d’Eugène Delacroix, au sein d’une exposition intitulée «Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc». C’est la première fois que le royaume exposait les créations du peintre français du XIXe siècle. L’exposition retrace le voyage d’Eugène Delacroix au Maroc en 1832 à travers une sélection de tableaux, de dessins, d’aquarelles mais également la quasi totalité des objets, des vêtements, des armes et des instruments de musique qu’il a rapportés de son voyage et qui l’ont accompagnés durant toute sa carrière d’artiste. Une rétrospective organisée par la Fondation Nationale des Musées (FNM) et le musée national Eugène-Delacroix – Établissement Public du Musée du Louvre, autour du parcours de Delacroix en tant que premier ambassadeur de la lumière, des couleurs, des costumes et des traditions marocaines qu’il dessine et peint avec émerveillement.

>> Lien vers la visite guidée avec Mehdi Qotbi

4) Miss Maroc à Miss Univers

Le Maroc a participé au concours Miss univers pour la première fois depuis 40 ans, le 12 décembre dernier, à Eilat, en Israël. Première dauphine au concours à l’élection de Miss Maroc, Kawtar Benhalima a été couronnée après le retrait de Fatima-Zahra Khayat, blessée à la cheville. C’est ainsi que cette diplômée en administration des entreprises, âgée de 22 ans et originaire de Marrakech, s’est retrouvée sous le feu des projecteurs. Une expérience qualifiée «d’enrichissante» par la miss. «J’ai appris beaucoup sur les autres et sur moi. C’est un honneur de représenter ma culture et mon pays à travers cette expérience donc il n’y a que des points positifs».

5) Décès de Hajja Hamdaouia, la diva du chaabi

Hajja Hamdaouia est décédée lundi 5 avril 2021 à une heure du matin, à l’hôpital Cheikh Zayd de Rabat. Elle avait 91 ans. Depuis plusieurs années, Hajja Hamdaouia souffrait d’une anémie chronique et était contrainte de se rendre deux fois par mois à l’hôpital pour des transfusions sanguines. Son état de santé, qui s’était dégradé, l’avait poussée à annoncer son retrait de la scène. Ses chansons et sa musique ont bercé plusieurs générations. Née en 1930 dans le quartier Derb Sultan à Casablanca, sa vie a été marquée par le colonialisme, l’exil et la célébrité. Toute jeune, Hajja Hamdaouia côtoiera les plus grands artistes de la médina de Casablanca. Ses premières apparitions seront aux côtés de la mythique troupe de Bachir Laalej, mêlant humour et chant. Hajja Hamdaouia innove et se produira par la suite aux côtés d’un orchestre. Du jamais vu à cette époque, où l’Aïta, le chant des « Cheikhates », était marginalisé.

6) Forte présence du Maroc à l’Expo Dubaï 2020

L’Exposition Universelle Dubaï 2020 est prévue du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sous le thème «Connecter les esprits, Construire le futur». Le Maroc a particulièrement été mis à l’honneur, notamment lors du National Day, le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubaï. Présent à l’occasion des célébrations officielles de cette journée, le chef du gouvernement Abdelaziz Akhannouch s’est dit honoré, en compagnie de la délégation qui l’accompagne, de donner le coup d’envoi, sur instructions du roi, de cet événement. «Ceci nous permettra de faire découvrir à tous les pays du monde notre patrimoine ancestral notre histoire riche, ainsi que nos potentialités touristiques, économiques, scientifiques et culturelles», a-t-il souligné. En plus de proposer une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, le pavillon marocain souligne l’engagement du royaume pour l’avenir de la planète, ainsi que la richesse d’un pays fort de ses compétences à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en sus de la dynamique de développement dans laquelle il s’est engagé. Asmaa Lamnawar, Hatim Ammor, et le groupe Ahwash font partie des artistes qui se sont produits sur l’espace de l’Exposition universelle de Dubaï «Expo-Dubai 2020».

7) Création de la Fête des musées au Maroc le 8 juin

A l’occasion des 10 ans de la Fondation Nationale des Musées (FNM) du Maroc, a été lancée officiellement la fête des musées au Maroc qui sera célébrée le 8 juin de chaque année à compter de cette année. Pendant une semaine, tout visiteur peut accéder gratuitement aux musées de la FNM, et ce dans un but de «démocratisation de la culture», avait révélé Mehdi Qotbi, président de la FNM. Pour rappel, la gratuité d’accès aux musées gérés par la FNM est déjà accordée de manière permanente au corps enseignant relevant du ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les élèves et les étudiants peuvent quant à eux y accéder librement tous les mercredis et vendredis.

8) Ouverture de la Villa Harris, nouveau musée de Tanger

La cérémonie d’ouverture de « Villa Harris, musée de Tanger » s’est tenue, en mars dernier, en présence du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports de l’époque, Othman El Ferdaous, et du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.Dire que la Villa Harris a connu plusieurs vies serait un euphémisme. Cette bâtisse, construite à la fin du XIXème siècle par Walter Burton Harris, journaliste du Times au Maroc, a vu défiler les décennies et les propriétaires, bénéficiant ainsi de plusieurs reconversions, avant d’être inscrite au patrimoine nationale en 2007. La réhabilitation de cet espace, destiné à retracer une période de l’histoire de la ville de Tanger ainsi que sa valeur exceptionnelle de classer la ville de Tanger au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’exposition inaugurale du musée se déploie sur un parcours qui retrace l’histoire de l’art au Maroc à travers 4 grandes périodes. 9) L’OPM, invité d’honneur sur France 2 pour « La fête de la chanson à l’orientale »

L’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) était l’invité d’honneur de la chaîne télévisée France 2, le 4 septembre dernier, lors de l’émission «La fête de la chanson à l’orientale», pour accompagner les stars de la chanson contemporaine française. L’événement a regroupé Dadju, Gims, Vitaa, Slimane, Amel Bent, Amir, Carla Bruni, Nicoletta, Enrico Macias, Camelia Jordana, entre autres. Côté marocain, les chanteuses Manal et Hasna étaient de la partie. Les vedettes ont réinterprété à l’orientale des grandes chansons du répertoire français avec l’OPM. Enregistrée à Marrakech, dans le palace Selman, en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), l’émission a eu également pour vocation de promouvoir la destination touristique Maroc, doté d’un riche patrimoine à découvrir. Par ailleurs, les élèves du programme de l’INDH «Mazaya», porté par la Fondation Ténor pour la Culture, ont intégré pour cette représentation l’OPM, dirigé par la pianiste-concertiste et chef d’orchestre Dina Bensaïd. 10) Sofia Alaoui, César du meilleur court-métrage

Consécration pour la jeune réalisatrice marocaine, Sofia Alaoui. Son film, «Qu’importe si les bêtes meurent», remporte le César du «Meilleur film de court-métrage» lors de la 46e cérémonie des Césars, organisée à l’Olympia, par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Produit par la société Jiango films, avec le soutien du CCM, «Qu’importe si les bêtes meurent» raconte en langue amazigh l’histoire d’Abdellah, un jeune berger et son père, qui assistent à la mort de leurs bêtes dans les hautes montagnes de l’Atlas. Abdellah doit s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant à plus d’un jour de marche. Avec son mulet, il arrive au village et découvre que celui-ci est déserté à cause d’un curieux événement qui a bouleversé tous les croyants.

10 bis) Gilbert Sinoué écrit sur le Maroc de Moulay Ismail

De passage au Maroc en juillet, l’écrivain égypto-français Gilbert Sinoué présentait son dernier roman historique « L’île du couchant » autour du personnage de Moulay Ismail. C’est la première fois que l’auteur écrit sur le royaume chérifien. «J’ai beaucoup écrit sur le Moyen-Orient, mais sur le Maghreb, jamais». Après Avicenne, Averroès, Akhénaton ou encore Jésus, c’est au tour de Moulay Ismaïl ben Chérif, sultan du Maroc entre 1672 et 1727, d’inspirer Gilbert Sinoué. Son genre de prédilection? Le roman historique. Sa grande passion? Transmettre de manière facile des thèmes compliqués. Et l’histoire du Maroc est pour le moins complexe, entre dynasties successives et conflits intertribaux. «Pour un romancier, c’est du pain béni», se réjouit l’auteur. Très étonné et ému d’avoir autant de lecteurs au Maroc, Gilbert Sinoué ne connaissait le pays «qu’en touriste imbécile» avant de se plonger dans son Histoire qui pourrait bien lui souffler d’autres thèmes pour ses prochaines œuvres.

>> Lire l’interview complète