Le guitariste du groupe de reggae français Jahneration, Jawad Oumama, alias Jawi, vient de sortir son premier album «Mgoun». Il sera en tournée dans les Instituts français du Maroc à partir du deuxième trimestre 2023.

Jawad, alias Jawi, Franco-marocain de 32 ans, est né à Vienne dans le Sud-Est de la France de parents originaires du Moyen-Atlas. Le musicien vient de sortir son premier album « Mgoun », l’histoire très personnelle de sa quête identitaire entre ses deux pays, la France et le Maroc, qu’il incarne à travers la fusion originale entre les musiques gnaoua et électro.

« L’album se compose de 10 titres originaux, chacun porteur d’une histoire, et où je chante en arabe et en berbère sur un titre. J’aborde des thématiques classiques du répertoire gnaoua comme les louanges spirituelles. Le titre en berbère «Izwa», qui signifie asséché, parle par exemple de l’importance de l’eau dans la région de mes parents. En France, on ouvre un robinet et l’eau coule sans qu’on réfléchisse, alors qu’au Maroc, il y a encore des zones où l’eau se fait rare. Là-bas, la pluie est un signe d’abondance, de culture, alors que pour nous, quand il pleut, c’est horrible. Ce sont ces différences de perception issues de mes deux mondes que j’ai souhaité mettre en parallèle dans cet album », expliquait Jawi que nous interviewions en juillet dernier.

L’artiste prévoit de se produire en tournée dans les Instituts français du Maroc à partir du deuxième semestre 2023 dans les villes d’Agadir, Marrakech, Kénitra, Tétouan et Casablanca. Il jouera également en France le 9 décembre au Jahneration Festival au Cabaret Sauvage à Paris, le 10 décembre au Bars en Trans à La Cavale à Rennes (35), puis le 9 mars 2023 au Pop Up à Paris et le 23 mars à La Marquise à Lyon.