La fondation nationale des musées (FNM) organise, du 4 au 10 octobre, des journées portes ouvertes de l’exposition-événement « Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc », au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

« La fondation nationale des musées accorde la gratuité pour la visite de l’exposition Delacroix, avant sa fermeture, du 4 au 10 octobre, pour permettre aux personnes qui n’ont pas eu l’occasion de la découvrir et de voir des œuvres prêtées par de grandes institutions », indique un communiqué de la FNM.

« Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc » célèbre le séjour qui a marqué toute la carrière de ce grand peintre, ajoute-on.

L’exposition, organisée depuis le 6 juillet en partenariat avec le musée national Eugène-Delacroix et l’établissement public du musée du Louvre, connaît un succès exceptionnel malgré la pandémie.

L’ouverture et la gestion des musées au Maroc, lieux de culture et de voyage, en cette période et dans le respect des mesures sanitaires, ont été saluées à travers le monde, relève la même source.