La documentariste américaine Laura Poitras a remporté, samedi, le Lion d’Or de la Mostra de Venise pour son film « All the Beauty and the Bloodshed », qui met en lumière le parcours de la photographe Nan Goldin, figure de l’underground new-yorkais, et son combat contre les opiacés aux Etats-Unis.

A 58 ans, la réalisatrice originaire de Boston remporte son deuxième prix majeur, après l’Oscar du meilleur documentaire pour « Citizenfour » (2015), réalisé aux côtés du lanceur d’alerte Edward Snowden. « All the Beauty and the Bloodshed » propose un voyage à travers la vie de Nan Goldin, photographe de 68 ans connue pour ses clichés du New York underground. Nan Goldin a pris la tête d’un combat contre les producteurs d’opioïdes, des antidouleurs qui ont rendu dépendants et tué un demi-million d’Américains ces deux dernières décennies. Le documentaire y revient longuement: la photographe, ayant elle-même frôlé la mort à cause de sa dépendance, a mis sa notoriété au service de la lutte contre la richissime famille Sackler qui a produit l’Oxycodone, tout en étant mécène des plus prestigieuses institutions culturelles internationales. Peu de documentaires sont sélectionnés dans les principaux festivals internationaux de cinéma, bien que ce genre fasse montre d’une belle vitalité ces dernières années. En 2013, la Mostra avait déjà récompensé un documentaire, « Sacro GRA » de Gianfranco Rosi, autour du périphérique enserrant la ville de Rome.