Sorti en début d’année, le livre « Mémoires d’une lesbienne » de la romancière, activiste et enseignante Fatima Zahra Amzkar sera présenté cette année au Salon International de l’Édition et du Livre.

Le livre «Mémoires d’une lesbienne» édité par la jeune maison d’édition Dar Agora, basée à Tanger, relate l’histoire d’une jeune fille lesbienne au Maroc qui lutte pour s’affirmer dans une société conservatrice.



Le récit de l’intrépide Fatima Zahra Amzkar sera présenté à la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tient exceptionnellement à Rabat.

« Un large éventail de publications sera présenté au SIEL, reflétant une diversité et une richesse qui, en chiffres, atteint 100.000 titres », a indiqué le ministère lors d’une conférence de presse tenue pour présenter le programme de cette nouvelle édition, en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid et du doyen du Corps diplomatique africain accrédité au Maroc, Mouhamadou Youssifou.

Cette 27ème édition présentera un programme culturel riche et varié, avec six espaces de rencontres et de débats disposés à accueillir un grand nombre de professionnels ainsi que des créateurs, des écrivains et des chercheurs de divers domaines et horizons, issus du Maroc et d’ailleurs.

Au côté des conférences, présentations des nouvelles parutions et soirées de poésie auxquelles vont participer 380 intervenants, d’autres activités auront lieu dont la remise du Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, du Prix des jeunes poètes et du Prix national de la lecture. Diverses activités sont également prévues pour les enfants en matière pédagogique, artistique et scientifique, encadrées par 63 animateurs.