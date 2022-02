Un des co-producteurs du dernier volet de la saga « Matrix » a porté plainte pour violation de contrat contre les studios Warner Bros, auxquels il reproche d’avoir diffusé le film en streaming en même temps que sa sortie en salles.

La plainte déposée affirme que la sortie de « The Matrix Resurrections » sur HBO Max était destinée uniquement à doper les abonnements de ce service avant la fin de l’année, selon le Wall Street Journal.

Et cela « en dépit du fait que cela décimerait les recettes du film au box-office et que cela priverait Village Roadshow des mêmes retombées économiques que Warner Bros et ses affiliés », accuse la plainte.

« The Matrix Resurrections » est le quatrième volet de la saga de science-fiction mettant en scène Keanu Reeves. Début février, il avait engrangé environ 37 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada, contre 172 millions à l’époque pour le premier « Matrix ».