Après deux ans de pause à cause de la pandémie du Covid-19, le Festival national des arts populaires revient en juillet à Marrakech.

L’annonce ravira les amoureux du patrimoine marocain. La 51e édition du Festival national des arts populaires aura lieu du 1er au 5 juillet 2022, à Marrakech. L’événement est organisé par l’association « Le Grand Atlas », en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, après deux ans d’arrêt forcé dû à la crise sanitaire.

Cette édition sera placée sous le thème « Chants et rythmes éternels ». Elle se tiendra au Palais El Badiî, monument historique séculaire. « Il s’agit véritablement d’une rénovation en profondeur d’un patrimoine aux multiples facettes artistiques et aux dimensions sociales et spirituelles », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

« Organiser cette 51e édition du Festival national des arts populaires après la crise sanitaire du Covid-19 est plus qu’une promotion de la cité ocre et du patrimoine culturel national. C’est un véritable défi du

temps par l’authenticité des arts ancestraux qui demeurent encore plus vivants au fil des année », ajoutent-ils.