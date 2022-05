Le Musée Archéologique National de Madrid accueille du 25 mai au 16 octobre 2022 l’exposition «Autour des colonnes de Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne».

L’exposition, sous le haut patronage du roi Felipe VI et Mohammed VI, est organisée par le ministère espagnol de la Culture et des sports, l’Action Culturelle espagnole (AC/E) ainsi que la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM). Elle est «la reconnaissance mutuelle des liens de voisinage qui ont uni le Maroc et l’Espagne à travers l’histoire», écrit le Musée Archéologique National de Madrid (MAN).

«Au-delà des relations entre États ces derniers temps, et surtout depuis le XIXe siècle, les relations entre voisins ont souvent été amicales, sans nier l’existence de moments de tension, voire d’affrontements ponctuels. Cependant, les échanges culturels ont toujours été fructueux et marquent, plus encore que la politique, la nature des contacts entre les deux rives du détroit de Gibraltar, connues depuis l’antiquité comme les colonnes de Hercule», poursuit le musée madrilène.

Les visiteurs pourront découvrir un ensemble de 335 pièces rares, dont la moitié a été prêtée par différentes institutions marocaines appartenant à la Fondation nationale des musées du Maroc, souligne le MAN, évoquant également une pièce phare des collections du musée du Prado.

À noter que l’entrée est gratuite. Des visites guidées et des ateliers pour les familles sont disponibles sur réservation préalable. Le Musée Archéologique National de Madrid est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 20h00 et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 15h00.