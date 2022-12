L’artiste congolais, Maitre Gims et ses amis ont fait vibrer jeudi soir, la mythique Place Jemaâ Fna à Marrakech à l’occasion de la 4è édition du méga-show « Stars in The Place ».

Cette soirée inoubliable vient annoncer le retour en force de ce méga-concert international après deux années d’arrêt en raison de la crise sanitaire mondiale.

Le design, la mise en scène, la direction artistique et la programmation ont été pensés de façon à offrir au public de la mythique place, des moments de joie et de divertissement qui feront longtemps date.

Lors de ce concert éclectique, Maitre Gims était accompagné par un aréopage d’artistes nationaux et internationaux de renom tels que Dadju, Nej, Naps, Rym, Linh, Eva, Grini et Camélia Jordana, qui ont séduit un public enthousiaste répétant leurs chansons avec beaucoup de passion.

« Stars in The Place » a réussi encore cette année le pari d’offrir une affiche alléchante et exceptionnelle traduisant la volonté des organisateurs de cet événement de véhiculer l’esprit de partage, de fraternité et de tolérance entre les peuples.

Dans une déclaration à la presse, Maitre Gims, a souligné que le fait de se produire sur cette mythique place reste à chaque fois un événement exceptionnel pour lui.

« Ce méga-show, très attendu et très sollicité par le public, nous a énormément manqué pendant ces deux ans d’arrêt imposé par la pandémie de la Covid-19 », a-t-il ajouté, relevant que ce concert contribue au rayonnement de la cité ocre en attirant énormément de célébrités au Maroc.

Dans une déclaration similaire, l’artiste Grini a dit toute sa joie de participer à ce concert en tant que chanteur marocain.

« Aujourd’hui, nous allons fêter avec le public énormément de choses. Nous allons célébrer d’abord le Maroc, cette terre de tolérance et de paix, le nouvel an mais surtout les prestations inédites de l’équipe nationale en Coupe du monde », a ajouté cet artiste marocain, qui a acquis une grande notoriété sur la scène artistique arabe.

Placé sous patronage du roi Mohammed VI, « Stars in the Place » est devenu au fil des années un événement incontournable dans l’agenda culturel de la Cité Ocre.

Soutenu par Lamalif Group, ce méga-concert, qui se veut porteur de messages d’amour, de paix, et de fraternité, vise à contribuer à la grande dynamique culturelle et économique que connait le Maroc.

La grande nouveauté de l’édition 2022 consiste en l’aménagement d’un village d’animation, qui est une reproduction de la place Jemaa El Fna, cœur battant de la cité ocre.

Ce village comporte des espaces et des animations visant à fêter la culture marocaine dans toute sa richesse et diversité, à commencer par la Halqa, le folklore musical et l’art de la gastronomie.

A rappeler que plus de 140.000 spectateurs avaient assisté à la 3è édition de ce méga-concert qui avait connu un grand succès en 2019.